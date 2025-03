Piqué vuelve a «La Resistencia» y se juega 30.000 euros con Broncano

Tercera ocasión de Gerard Piqué en «La Resistencia» . El jugador del F.C. Barcelona volvió a sentarse frente a David Broncano, del que afirma ser fan confeso, con quien se citó en la Caja Mágica con motivo de la Copa Davis . Como en sus anteriores charlas con el humorista de #cero , Piqué dejó una buena batería de titulares y chascarrillos en un espacio que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en referencia del «late night» en España y que muchos rostros, como el del futbolista, escogen por encima de otros formatos.

En el plató improvisado de «La Resistencia» en plena cancha, Piqué aseguró tener el número de teléfono de Florentino Pérez , presidente del Real Madrid, por motivos personales, lo que provocó las risas del humorista. Tras la conversación, presentador y deportista jugarían un partido de tenis tras el que, si el resultado era desfavorable para Broncano, este regalaría su último premio Ondas a Piqué. «Si pierdes tú, puedes darme una medalla de Champions» , pidió Broncano. «Te doy una réplica de la Copa del Mundo», contestó Piqué. Además, el presentador pidió a Piqué una estatua de, al menos, 30.000 euros, a lo que el futbolista accedió sin poner pegas.

«Pasemos ahora a conocer al Gerard más íntimo» , dijo Broncano. «¿Tienes sintonizada TVE en casa?». «Los menores de 30 años no ven TVE», afirmó Piqué entre risas. «¿Es cierto que Shakira y tú compartís el día de cumpleaños, y que ese día es hoy?», preguntó Broncano. «No, es el 2 de febrero, pero sí cumplimos años el mismo día». «¿Cómo son esas fiestas? Será la de Dios», dijo el cómico. «Este año cae en el día de la Super Bowl y ella canta, así que no haremos nada», aseguró Piqué, quien explicó que no acudiría al evento por tener partido el fin de semana. «Fuerzas una amarilla y te vas, Sergio Ramos dijo que se podía» , le aconsejó Broncano. «Bueno, los del Madrid tienen sus normas», contestó Piqué.

Sin duda la entrevista de Piqué que más titulares proporcionó en «La Resistencia» fue la primera , donde el futbolista se sometió a la controvertida pregunta de Broncano sobre su nivel de ingresos: «Tengo más que el presupuesto del Español para este año», dijo sin miramientos el futbolista.

Además, Piqué reveló en aquella ocasión una de las bromas habituales del vestuario blaugrana hacia los periodistas deportivos: «Tenemos un grupo de whatsapp en el que estamos toda la plantilla y a veces invitamos a gente aleatoria , a Roncero por ejemplo, y le ponemos memes y cosas así y luego les echamos». Tras aquello, el propio Roncero aseguró en «El Chiringuito» que la broma de Whatsapp no le hizo tanta gracia: « Me acojoné vivo porque pensé sinceramente que era un grupo de hinchas del Barça y de pronto veo a Jordi Alba, Luis Suárez... Pensé 'estos están zumbados y se creen que son los jugadores'», explicó el periodista.

