Actualizado 26/06/2019 a las 09:23

María León se encuentra sumida en plena promoción de la nueva película que protagoniza junto a Dani Rovira, «Los Japón», a su regreso de México se dejó ver en «La resistencia». Apenas minutos después de pisar Madrid, y con tan solo dos horas de sueño, la actriz intentó centrarse en una entrevista que había empezado llena de polémica.

Durante el repaso a su vida profesional, María León reconoció en «La resistencia» cuál había sido el peor papel que había interpretado en su trayectoria profesional. Con 22 años, María León entró a formar parte del elenco de su primera serie, «SMS: sin miedo a soñar», interpretando a Leti. Aunque fuera su primer gran ficción a nivel nacional, María León no guardaba un buen recuerdo, como confesó a David Broncano en «La resistencia».

#SMS: Leti (@laleonademaria) se incorporó a la serie en el capítulo 34, "Vulv cnmgo".

Esta fue su primera escena ▶ pic.twitter.com/s994nMNtZh — María León Info™ (@Maria_Leon_Fans) 10 de julio de 2016

«¡Qué maravilla! El peor papel que he hecho en mi vida», aseguraba León. «Tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero no lo hacía bien. Recuerdo mirarme en el sofá y decir: «¡tía, qué mal lo hago!". Además, actuaba con las manos recogidas en el pecho porque me decían que tenía que recordar todos los movimientos gestuales para repetirlo en todas las tomas, y como era incapaz, no me movía. Tengo mucho cariño a «SMS», pero, sin duda, era sin miedo a soñar», dijo en «La resistencia».

Polémica en las redes sociales

Pero es que, además, su entrevista llegaba ya caldeada por las redes sociales. Conbody y pantalón, María León salió a dar su entrevista con David Broncano, pero lo que no podía imaginar era la que se iba a montar con su llegada a «La resistencia».

Para anunciar que sería la invitada del programa, María León subió una foto diciendo que el martes estaría en «La resistencia». Desde los camerinos del programa, mientras se vestía, un acompañante le hizo una fotografía que, al verla la actriz, decidió subirla para promocionar su propia aparición. Con la frase «Por Broncano me la agarro con las dos manos».

En la instantánea, además, se ve a la actriz acomodándose en el trasero el body, en compañía de su estilista, tal y como reveló posteriormente en «La resistencia». Para terminar con la broma, que ya supera los 17.000 «me gusta», León etiquetó al presentador de «La resistencia» en sus posaderas, algo que emocionó al propio Broncano.

Preguntas habituales de «La resistencia»

En cuanto a las preguntas clásicas del programa, María León accedió a contestar, sin tapujos, al dinero que tiene en su poder y al número de relaciones sexuales mantenidas durante el último mes. A lo primero, reconoció que ella no suele ser previsora y que prefiere gastar. «Yo intento ahorrar, pero Carmina está encima mía, porque soy gastona, muy disfrutona. Lo gasto, entonces en cuanto lo gano lo disfruto».

Además, su hermano, Paco León, le hizo una reflexión, que tuvo que repetir en varias ocasiones al no entenderse a consecuencia del sueño, en la que, mientras hacía la obra de su casa y se agobiaba por el dinero, su hermano le dijo «si tenía dinero era porque no tengo tiempo para gastarlo porque tengo trabajo».

En cuanto al número de relaciones íntimas que ha mantenido en el último mes, María León confesó en «La resistencia» que este mes no había sido demasiado elevado por la enorme cantidad de viajes que ha hecho para promocionar la cinta. Sin embargo, en junio María León se queda «en la niña bonita, quince veces», una cifra nada desdeñable al compararse con la de otros invitados de «La resistencia».