La confesión más atrevida de Nia en «La Resistencia»

Nia, la última ganadora de «Operación Triunfo» , no solo ha demostrado que es una artista de pies a cabeza sino que, además, tiene grandes dotes comunicativas, un arma nada despreciable a la hora de forjarse una carrera de cara a los medios. La concursante del programa de La 1 concedió su primera entrevista presencial a David Broncano en «La Resistencia» (#0) y allí se sometió al peculiar tercer grado del humorista, plagado de preguntas sin sentido y divagaciones de todo tipo.

La joven, que se tomó con humor cada una de las bromas de su interlocutor, aprovechó para promocionar su nuevo single, «8 maravillas» y para proclamar las bondades de su tierra, las Islas Canarias. Además, reveló alguna de sus manías, como su incapacidad para dormir sin tapar una de sus orejas con una manta o un cojín, costumbre que descolocó a Broncano:

No fue esta, sin embargo, la mayor confesión de Nia en «La Resistencia». Como ya es costumbre en el programa de #0, la invitada llevó un regalo a David Broncano cuya explicación se convirtió en la comidilla en redes sociales. El presente, unas pelotas de ping pong, serviría a Nia para quitar hierro a una de las anécdotas personales que la joven contó en la academia de OT y que generó un gran revuelo de puertas para fuera. «Pensé que me ibas a preguntar por esto», confesó Nia. Broncano, sin saber a qué se refería, pidió a la joven que narrara su experiencia con las bolas : «Quise imitiar lo que hacían en Tailandia con las pelotas de ping pong y se me quedaron dentro», afirmó la concursante:

🏓 No lo hagáis en casa, que entra pero no sale tan fácil. #LaResistencia @SoyNiaOT2020 pic.twitter.com/Zq9xKR0Xy1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2020

Tampoco tuvo problemas Nia en hablar sobre su cuenta bancaria y sus relaciones sexuales , las preguntas habituales de Broncano a todo el que se sienta en el sofá de «La Resistencia». Sobre sus ingresos, la ganadora de OT 2020 afirmó que todavía no le había llegado la transferencia del programa de Gestmusic aunque calculó que, libres de impuestos, tendría unos 78.000 euros. Respecto a las relaciones sexuales, Nia mantuvo la misma sinceridad que había tenido en el resto de la entrevista: «¿Cuenta el Satisfyer? Porque si no cero, ya que he estado dentro de la Academia»