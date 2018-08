Una reportera entra en pánico en una atracción acuática

Actualizado 13/08/2018 a las 17:26

En verano, muchos reporteros tienen que sufrir momentos muy divertidos. El último, trágico para su protagonista pero muy cómico para el espectador, ha estado protagonizado por la reportera Cristina Hache. «Vaya verano», el programa de Canal Sur, decidió mandarla a entrevistar al cantante José, conocido como «El sanlu», que pasó por el programa «Yo soy del sur». La intención era saber de su vida, de sus nuevos proyectos profesionales y del disco que está a punto de lanzar.

Sin embargo, el programa pensó que sería divertido realizar la entrevista en una de las barcas de una de las atracciones acuáticas de un parque temático de Sevilla. La conexión se realizó de manera íntegra en la atracción y, nada más aparecer en pantalla, la atención la cosechó Cristina Hache más que el entrevistado.

«Nos vamos a montar en una atracción de agua que se eleva un poquito y, bueno, una tiene sus limitaciones. Voy a intentar que no se noten», decía Cristina Hache explicando que la situación le estaba empezando a superar, a pesar de que la atracción aun no había arrancado.

«Esto se mueve y si se me descompone la cara ustedes, perdónenme», dijo la periodista nada más arrancar. Ante la insistencia de José «El sanlu» para que Cristina Hache disfrutara del viaje, ella contestó tajante. «Yo no quiero mirar, no me digas que mire para arriba. Lo siento, me descompongo».

Cristina Hache junto a José «El sanlu» al arrancar la atracción - CANAL SUR

A medida que la atracción cogía altura, el pánico se iba apoderando de Cristina Hache. «Sanlu, háblame, cuéntame de tu vida, cántame, cántame que a mi eso me relaja», le pidió casi desesperada la reportera. El artista le preguntó que si quería que se arrancara por algún tema, a lo que la reportera le gritó casi desesperada «¡Canta!».

Cuando el viaje estaba empezando a llegar a su fin y la atracción se preparaba para la caída, la reportera se olvidó por completo del directo. «Ay, ay, ay, que esto se está inclinando. Ay que se está inclinando mucho. ¿Pero yo qué hago aquí? ¿Pero cómo hemos acabado aquí?», dijo.

«Ay, no. Por favor», gritó justo antes de iniciar la caída, en la que no dejó de gritar. Al amerizar con éxito, antes de empezar a tranquilizarse, estaba desorientada, y dijo «ay, que no puedo respirar. ¿Ahora qué hago, qué hago?». Por suerte para ella, nada malo sucedió y el momento fue tremendamente divertido.