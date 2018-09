La reflexión de un periodista de RTVE sobre los últimos cambios: «España merece una televisión independiente»

Actualizado 05/09/2018 a las 09:16

El baile de las sillas que, en las últimas semanas, ha experimentado la nueva RTVE de Rosa María Mateo no ha estado exento de críticas, sobre todo a cuenta de los ceses en el Ente público en el área de informativos, donde la nueva cúpula ha cambiado a todos los editores y todas las jefaturas, excepto la de Cultura. La propia Begoña Alegría, directora de informativos de TVE, negó esta semana la denominada «purga» en la cadena pública y afirmó que los nuevos nombres tienen una experiencia «amplia y constatada» en aras de «la fuerza del periodismo», eslogan de la nueva etapa en Televisión Española.

El periodista Ferran Garrido, trabajador de TVE desde hace más de treinta años, ha querido proporcionar su punto de vista sobre los últimos cambios experimentados por la cadena y, a través un hilo en su cuenta de Twitter, ha invitado a la reflexión sobre «el papel de los trabajadores de RTVE, que solo pretenedemos hacer nuestro trabajo desde la objetividad y la profesionalidad». En opinión del periodista, «España se merece una televisión pública independentiente, objetiva y eficaz» y «si cada vez que cambia un gobierno se abren campañas de boicot, flaco favor estamos haciendo a una de las instituciones del Estado, que no del gobierno, contribuyendo a la polarización y al deterioro del medio público a que, pretendidamente, se defiende».

Sobre las sustituciones en RTVE tras la llegada de la nueva administradora única, Garrido ha subrayado que «a mi también me duelen los ceses de algunos compañeros muy queridos. Y mucho. Pero no puedo dejar de alegrarme de los nombramientos de otros compañeros, también muy apreciados». Asimismo, Garrido ha querido pronunciarse sobre la palabra «purga», empleada para describir la oleada de ceses de la etapa de Rosa María Mateo: «Se me ponen los pelos de punta cuando oigo la palabra "purga". Ups... recuerdo otros tiempos donde eso mismo era solo un "relevo". Y conste que hay ceses que no me han gustado. Otros sí».

Aquí puedes leer el hilo completo:

Llevan semana dándome leches en redes por mi apoyo a los #viernesnesgro a #MujeresRtve y a la independencia informativa. En fin. McCarthy organizó una caza de brujas por que veía "comunistas" por todas partes. No se si reir, llorar @rosacorrea_tv@MujeresRtve@almuariza abro hilo pic.twitter.com/XGCjlAM7dC — Ferran Garrido (@FerranGarrido) 4 de septiembre de 2018

Garrido no es el único trabajador que se pronuncia sobre la nueva situación en Televisión Española. La esmana pasada, un grupo de profesionales de RTVE publicó un «Manifiesto por la libertad» de la radiotelevisión pública con el que pretenden evitar «el atropello y las represalias» tras el «intolerable número de ceses y nombramientos afines» del nuevo equipo de la administradora única, Rosa María Mateo.

El manifiesto, impulsado por la denominada «Plataforma por una RTVE libre», busca recabar apoyo tanto de profesionales de RTVE como de gente ajena para «defender la verdad y la libertad» en la corporación pública. El documento denuncia un «intolerable número de ceses y nombramientos afines que no se corresponden con la condición de provisionalidad de la administradora única» y alerta de un «organigrama partidista cuya prioridad son los cargos y el control editorial». Asimismo, solicita a los órganos de control de RTVE que se mantengan vigilantes ante los cambios introducidos por el equipo de Mateo y pide a los profesionales que denuncien posibles «casos de represalias».