El reencuentro entre Risto y una de sus «víctimas» de «Operación Triunfo»

Actualizado 27/03/2019 a las 13:34

«Got Talent», el concurso que Telecinco emite en las noches de los lunes, vivió esta semana un particular reencuentro. Risto Mejide, jurado del programa de talentos, volvió a ver sobre el escenario a Daniel Zueras, exconcursante de «Operación Triunfo» y una de las grandes «víctimas» de Mejide en su etapa como jurado del popular talent show. La participación de Zueras en el programa que por aquel entonces emitió Telecinco fue una de las más polémicas. Risto, de hecho, afirmó sobre el joven que era «un osito de peluche, hay gestos de morritos que no te cuadran y te recomiendo que explotes tu imagen tierna. Corres el peligro de aburrir», dijo Risto en 2006 al cantante:

Tras aparecer en el escenario de «Got Talent», el propio Risto recordó a Zueras su encuentro en el pasado: «Yo me estrené contigo, fuiste una de mis primeras víctimas como jurado. me gustaría que tomaras la revancha y que cuando acabes de cantar seas tú quien me valore a mí», aseguró el publicista.

Dicho y hecho, Zueras se tomó su particular revancha y, tras la actuación, ofreció al presentador una valoración sobre su trabajo en los últimos años: «Cada año te he visto más tierno, con algo más de empatía. Risto, por favor, empatía, las historias de la gente también importan», señaló el concursante. Mejide, por su parte, no tardó en elogiar la actuación del veterano artista: «He recordado una de las valoraciones de OT, cuando te dije que cantabas sobre raíles. Sigues cantando sobre raíles, no se te va una puñetera nota», aseguró el presentador.

Daniel Zueras participó en «Operación Triunfo» en el año 2006 y quedó en segunda posición en el programa de Telecinco. Ganó la edición Lorena Gómez y en el talent también participaron otros rostros recordados como Leo Segarra, Saray Ramírez o José Galisteo.