Dos recomendaciones de cada plataforma para ver este fin de semana

Quince títulos que poder ver (o descartar) este fin de semana. Algunos se pueden ver de una sentada; otros, mejor darse un paseo entremedias.

Movistar+

Una película: «Palm springs» . La película protagonizada por Andy Samberg y Cristin Milioti (la madre de «Cómo conocí a vuestra...» ) demuestra que, aunque inventada la rueda, todavía se le puede dar alguna vuelta; aquí el combo es el de comedia romántica y viajes temporales. Para quien tenga un buen recuerdo de «Atrapado en el tiempo».

Una serie... de películas: «Small axe» . El proyectazo de Steve McQueen («12 años de esclavitud», «Viudas») para la televisión pública británica es una provocación hacia la propia industria (¿maxicine o miniserie?) y para el público, que podrá aguantar o no el sermón, longitud y lentitud de estas cinco películas independientes pero de mismo hilo (el racismo) y coordenadas (Londres, mitad del siglo XX). Todo lo personal es político, incluso la fiesta de la segunda entrega.

Netflix

Una película: «Aniquilación» . La segunda película dirigida por Alex Garland («Ex Machina») nunca llegó a los cines españoles, pues algún mandamás pensó que era demasiado retorcida para triunfar en salas, así que la mandaron a la plataforma. El filme, sobre un grupo de mujeres que investiga una misteriosa región, es de una belleza apabullante a pesar de la premisa y el desarrollo terroríficos. Tiene drama, terror y una recta final que desencaja la mandíbula. Es una metáfora constante y andante sobre la autodestrucción del ser humano. Aquí no baila a pecho descubierto Oscar Isaac , pero tiene un cuarteto que también da su do: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez y Tessa Thompson.

Una serie: «Master of none» . Ahora que se rumorea con una tercera temporada ambientada en Londres, es una oportunidad para rescatar una de las mejores comedias de Netflix, cocreada y protagonizada por Aziz Ansari, el pelma de «Parks and Recreation». Aquí interpreta a un actor neoyorquino que intenta hacerse un hueco en la industria, pero también en el corazón de alguna joven, como la italiana de la segunda y excelente segunda temporada. El título es un ejemplo, además, de la elasticidad que proporciona emitirse en una plataforma: capítulos que se olvidan de la trama principal, de la duración estándar e incluso del color.

Amazon

Una película: «Explota Explota» . No es tan estrafalaria, ni tan empalagosa, como podría haber sido. Si haces un musical con canciones de La Carrà, tienes que ir a por todas. No es el caso. A Ingrid García Jonsson y Fernando Guallar, los tórtolos de la función, les falta lo que le sobra a Verónica Echegui ; y los números musicales tampoco son la repanocha... Pero los intérpretes veteranos salvan la papeleta con un Carlos Hipólito dispuesto a reírse hasta de su sombra. ¡Menuda gala de TVE de Nochevieja! Lo de menos es la crítica a los tiempos pasados.

Una serie: «Battlestar Galactica» . La quinta temporada de «The expanse», todavía en emisión en la plataforma, tiene una buena compañera de catálogo: la reimaginación post 11-S de «Galáctica, estrella de combate», a cargo de Ronald D. Moore. La premisa no cambia: el casi exterminio de la humanidad por parte de unos robots. La miniserie de dos episodios y tres horas (2003) es una vibrante carta de presentación, pero es recomendable ver los primeros episodios de la temporada uno (2004) para autoconvencerse y autoconfinarse. Engancha cosa mala .

HBO España

Una miniserie: «It's a Sin» . Lo recomendable, para no flagelarse uno, es espaciar los cinco episodios de la creación de Russell T. Davies. Aquí el señor hace las paces consigo mismo y con aquellos que le criticaron por no meter el sida en «Queer as folk» (la británica, por favor). Coincide con «Small axe» en echar la vista atrás a un pretérito y pandémico Londres y sus tres protagonistas son varones homosexuales, pero el pegamento es una joven (Lydia West) que comparte piso y causa. El mérito de Davies es emocionar e impactar al espectador a sabiendas del único desenlace posible, pues la Historia ya está escrita.

Otra miniserie: «Devs» . Desconcierta ver a Nick Offerman (el bigotudo Ron Swanson de «Parks») en un papel tan terrorífico, pero es más desconcertante aún este thriller de Alex Garland sobre una joven cuya vida se va al garete por culpa de una empresa tecnológica y su maquinaria. Misma sensación que con «Aniquilación»: terrorífica, pero bella. Tiene un episodio, el sexto, que divide la acción en dos conversaciones y explica el meollo sin insultar al público.

Filmin

Una serie: «Queer as folk» . Muy británica y muy gay. Tras el primer episodio, idéntico a la posterior y peor versión yanqui, la serie demuestra que, veinte años después, sigue siendo revolucionaria y moderna. Eso sí, aquí el guapo del grupo de amigos (el Meñique de Aidan Gillen) haría de feo en la americana... Pueden ahorrarse la segunda temporada. La primera es redonda.

Un documental: «El deseo de Robin» . El principal objetivo de este mal trago es convencer al espectador de que Robin Williams no se mató por un desvarío, sino que le mató una brutal demencia. La verdadera protagonista del largometraje es la tercera mujer del actor, Susan Schneider , empecinada en que se haga justicia a su marido. Tiene una parte biográfica y otra didáctica, médica, en la que expertos explican qué demonios es eso de cuerpos de Lewy.

FlixOlé

Una película: «Mi querida señorita» . Sonará exagerado, pero el filme de Jaime de Armiñán tiene uno de los mejores finales del cine español gracias a Julieta Serrano. Aquí José Luis López Vázquez, como un hombre que se autodescubre mujer, demuestra que valía para la comedia y el drama. Tanto le sorprendió a Antonio Mercero que lo cogió para «La cabina» (1972). Fue candidata al Oscar como mejor película extranjera, pero se lo llevó Buñuel para Francia.

Un documental: «Vestida de azul» . Algún que otro espectador habrá descubierto este título tras ver «Veneno». La serie de Los Javis sobre Cristina Ortiz comparte con el largometraje de Antonio Giménez-Rico el mostrar que no todas las personas trans tienen una mala vida y son repudiadas por sus familias. Es un desconocido pero revelador testamento y un ejemplo (más) de la originalidad del cine español. Además es muy divertido ver a estas mujeres apoyarse entre ellas, pero también ponerse de vuelta y media.

Otras plataformas

Apple TV+: «Perdiendo a Alice» . Importación israelí sobre un creativo matrimonio, una guionista y un actor, que conocen a otra guionista. Todos muy guapos. Sexythriller con mucho rollo (meta y bollo).

Disney+: «Bruja Escarlata y Visión» . Quizás eche para atrás a los fanáticos de Marvel, pero podría ser una entrada alternativa para aquellos desinteresados en las películas de superhéroes. No hace falta tener el diccionario a mano. Las referencias a las sitcom estadounidenses es puro nicho, pero son entretenidas las aventuras de su matrimonio protagonista, una bruja (Elizabeth Olsen) y un androide (Paul Bettany). Y sale Kathryn Hahn como vecina: menudo pastel.

Atresplayer Premium: «#Luimelia» . La única pega de esta mini-serie, con las lesbianas de «Amar es para siempre» , es que cada capítulo dura ocho minutos. La tercera temporada de la comedia romántica está en plena forma y emisión.

