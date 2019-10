¿Es realmente un plagio «Pasapalabra»?

Actualizado 05/10/2019 a las 01:27

«Pasapalabra» decía el pasado martes adiós a su emisión (al menos de momento). Esta decisión era tomada tras la desestimación del último recurso que interpuso Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba el cese inmediato de la emisión del concurso. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los británicos en un conflicto que desarrollado durante años entre ITV Global Entertainment y Mediaset España. ¿El motivo? La originalidad del concurso estrella de Telecinco, en comparación con la versión de ITV: «The Alphabet Game».

El concurso llegó a España en el año 2000 como una apuesta estival. Se estrenó en la parrilla televisiva el 10 de julio de la mano de Silvia Jato. Permaneció en Antena 3 como el concurso televisivo más visto hasta que, en 2007, ITV cedió los derechos a Mediaset España. En 2009, el grupo audiovisual español renovó el acuerdo con el británico por tres años más; es decir, hasta 2012. Sin embargo, tras ese periodo de tiempo, Telecinco decidió rescindir unilateralmente el acuerdo. La cadena se escudó en que el formato había evolucionado tanto que ya no quedaba rastro del programa original. Ni siquiera su prueba principal, «El Rosco», no aparecía en «The Alphabet Game». Entonces, los británicos acudieron a los tribunales.

«The Alphabet Game» no estuvo ni un año en antena. El programa comenzó su emisión en agosto de 1996 y terminó en marzo de 1997, aunque recuperaron el formato en 2016 bajo el nombre de «Alphabetical». Pero este tiempo le fue más que suficiente para crear un formato que pudo exportar por todo el mundo. El espacio presentado por Andrew O'Connor, como ocurre en la versión española, unía a dos miembros del público con dos celebridades cada uno para superar diferentes pruebas que ponían a prueba su rapidez mental, más que su conocimiento del lenguaje. Además, aparecía un quinto famoso que actuaba como juez.

Un ejemplo de los retos que se podían ver es responder a preguntas como «cosas que haría si ganara la lotería», pero hay que hacerlo con respuestas que empiecen por a, b, c... y así hasta llegar a la z. El equipo contrario podía desafiar al que estaba respondiendo si creían que alguna de sus palabras no era adecuada, y era el juez quien dictaminaba si finalmente la daban por correcta o no. De darla por errónea, cambiaría el turno. Otras pruebas consistían en terminar una oración o en conseguir la cadena de palabras más extensa.

El cierre de «The Alphabet Game» se parecía poco al reconocido «Rosco». La última ronda era jugada solo por el ganador. El equipo tenía sesenta segundos para responder al menos cinco respuestas si querían llevarse el premio, pero tenían que hacerlo de una forma peculiar. O'Coonor les planteaba una cuestión que siempre se respondía con tres palabras. Por ejemplo: ¿Quién inventó el teléfono? La respuesta es Alexander Graham Bell, pero cada uno de los miembros del equipo debía dar solo una inicial de esta: «A, G, B».

La primera adaptación del formato se desarrolló en Italia en 1999. Se mantuvo en antena en Canale 5, propiedad de Mediaset, hasta 2008. «Passaparola», el nombre que recibió el programa, era un espacio más enfocado al entretenimiento y similar al que un año después llegó a España. El plató era mucho más elaborado, había azafatas, entre las pruebas ya se encontraba «El Rosco» y tenían que superar retos para sumar segundos para el duelo final. Es decir, «Pasapalabra» se parece poco al original «The Alphabet Game».