El reality «The Bachelor» elige al primer protagonista negro de sus veinte años de historia

El veterano programa de citas norteamericano «The Bachelor» ha elegido para su próxima edición al primer protagonista afroamericano de sus casi veinte años de historia: Matt Jam es .

«Sabemos que tenemos la responsabilidad de que las historias de amor que mostramos en pantalla sean represenativas del mundo en el que vivimos », explicó Karey Burke, presidenta de la cadena ABC, perteneciente al grupo Walt Disney.

James fue nombrado después de la polémica protagonizada por Rachel Lindsay, que en 2017 se convirtió en primera concursante negra de la versión femenina de «The Bachelor», «The Bachelorette». La joven amenazó con desvincularse del concurso si no mejoraban en cuestiones relacionadas con la diversidad. « Siempre he sido clara en cuanto al comportamiento problemático de la franquicia y su fracaso en abordar sus problemas de diversidad; pero me quedé para ser una voz desde dentro y presionar por el cambio», dijo Lindsay en su mensaje.

James, graduado de la Universidad de Wake Forest que ahora vive en Nueva York, trabaja como broker de bolsa. Estaba previsto que apareciera este año en “The Bachelorette” como concursante. Cuando la filmación de “The Bachelorette” se detuvo debido al coronavirus , ABC se acercó a él para que asumiera el papel en “The Bachelor” en su lugar, dijo Burke.