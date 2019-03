El recado de Juanma Castaño al Real Madrid tras el despido de Álvaro Benito

Actualizado 11/03/2019 a las 20:13

A principios de marzo, el Real Madrid decidía prescindir de los servicios de su exfutbolista Álvaro Benito como entrenador de la cantera del conjunto blanco. El club tomaba la decisión después de determinados comentarios emitidos por el también vocalista de «Pignoise», colaborador en varios medios de comunicación, acerca del rendimiento de algunos jugadores del Real Madrid en el programa «Carrusel Deportivo», de la Cadena SER.

Durante el encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona de hace dos semanas en la Copa del Rey de fútbol, que el conjunto visitante venció por 0-3 en el Santiago Bernabéu, el comentarista criticó la aportación de Toni Kroos y Carlos Henrique Casemiro. Por ello, fue despedido por el club blanco como técnico de su Juvenil B. «Respeto la decisión adoptada por el club, al que siempre he defendido en mi presencia en los medios», escribió Benito en sus redes sociales.

El comentarista también es habitual de «El partidazo», el espacio de tertulia y análisis deportivo que dirige Juanma Castaño cada domingo en Vamos, el canal exclusivo de Movistar+. Y en la última emisión del programa, el presentador no perdió ocasión de recordar con ironía el despido de su compañero del Real Madrid.

Sucedió cuando los tertulianos se encontraban hablando acerca del encuentro entre Sevilla y Real Sociedad, ensalzando el gran trabajo en el mismo del futbolista sevillista Wissam Ben Yedder. «Voy a decir una barbaridad, y que me perdonen...», comenzó diciendo Benito al respecto del jugador francés. En ese instante, Castaño le interrumpió. «Bueno, ya no te pueden echar», dijo en un primer momento, suscitando las risas del resto de contertulios.

Como si no le hubiera escuchado, Benito quiso seguir con su valoración. «En el área, muchas ocasiones [Ben Yedder] se mueve parecido a Romario, salvando las distancias». Pero tras un breve silencio, Castaño siguió a lo suyo. «Ya puedes decir, Álvaro, todas las barbaridades que quieras. No te preocupes. Tienes libertad», continuó el presentador. En ese instante de tensión, Santi Cañizares rompió una lanza en favor del cantante de «Pignoise». «Tú has dicho una cosa con criterio, pero estos te están vacilando», espetó en «El partidazo».

Los comentarios de Castaño se producen, curiosamente, apenas una semana más tarde de que Movistar+ decidiese despedir a Fernando Morientes como colaborador tras comentar la final de la Carabao Cup británica en la plataforma DAZN. «No entiendo que un error me haya llevado a esta situación. Nunca actué con mala fe. Las cosas se podrían haber solucionado de otra manera», argumentó el exfutbolista hace unos días en el espacio radiofónico «Tiempo de Juego», de la Cadena COPE.