La reacción de Pablo Iglesias a su supuesta nueva paternidad

Actualizado 21/02/2020 a las 15:14

Chiqui, de «Gran Hermano», volvió ayer a «Sálvame», el programa vespertino de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, con su sección «Chiquinforme semanal», en alusión al mítico formato de Televisión Española «Informe semanal». Después de haber abordado el Brexit hace varias semanas, en esta ocasión se desplazó al Congreso de los Diputados con el objetivo de «reconciliar» a Pedro Sánchez y Pablo Casado.

«Sánchez y Casado se han reunido en la Moncloa y no se han puesto de acuerdo en nada. Muchas instituciones están bloqueadas por el Gobierno y la oposición, y yo me he propuesto una misión: que Sánchez y Casado se hagan amigos y nos saquen de esta», introdujo para después abrirse su cazadora y mostrar una camisa con un corazón y los rostros de ambos líderes.

Durante su jornada de reportera, Chiqui intentó sin éxito que varios ministros del actual Gobierno como Luis Planas y José Manuel Rodríguez Uribes se aproximaran a su micrófono para que diesen su opinión sobre la relación entre Casado y Sánchez. Aún así, hubo otros miembros del PSOE que sí le dedicaron algunas palabras o sonrisas como Ábalos, al que le pidió un AVE a Cartagena («¡Que tardo mucho en venir a Madrid todos los días!») y Grande-Marlaska, al que le preguntó si le gustaría llamarse «Chiqui Marlaska».

Entre los miembros del PP, el murciano Teodoro García Egea fue el que más cancha le dio a la reportera de «Sálvame» al gritar «¡Viva Cartagena!». Cayetana Álvarez de Toledo también se paró a hablar con ella: «Soy muy optimista con respecto a España y a las soluciones». Sin embargo, otros como Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana hicieron caso omiso. Inés Arrimadas (Cs) también le contestó brevemente a su felicitación por su embarazo.

Pero el gran momento del reportaje sucedió cuando Chiqui pudo charlar brevemente con Pablo Iglesias, montado en el coche oficial. «Bueno, estoy flipando: la primera vez que entrevisto a Pablo Iglesias», confesó la exconcursante de «Supervivientes». Pero antes de preguntarle por la situación de los ganaderos, le felicitó por su supuesta paternidad: «Enhorabuena, que vas a ser papá, ¿no?». Un atónito, y con cara de susto, Iglesias no supo que responder al principio para luego soltarle un «¡No me jodas!». Chiqui también le preguntó si le gustaba su camiseta; «muy chula», respondió él.

Sin embargo, Chiqui no pudo hablar con Pedro Sánchez –al que pidió un saludo para «Sálvame»– ni Pablo Casado.