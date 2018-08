Raquel Martínez rompe el silencio y lamenta su nueva situación en TVE

Cierto. Me colocan donde empecé hace 12 años: @24h_tve fin de semana. Y trabajaré junto a un #GranEquipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el @telediario_tve cerrando temporada... Nos vemos? #changes#NewLifepic.twitter.com/K1LqcKmChZ