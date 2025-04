Raphael descubre en 'El Hormiguero' el «sonado disco» que grabó en un solo día

'Victoria' es el nuevo trabajo discográfico de Raphael. En apenas unas horas el cantante de Linares presenta álbum; además, se trata de uno muy especial. No en vano, está compuesto y producido por otro grande de la música española y buen amigo suyo, Pablo López . Para celebrar el lanzamiento, este jueves 17 de noviembre el artista se sentó con Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'.

Era la visita número 10 de Raphael , cifra por la que ha entrado en el club Platino del programa. Tras una entrada triunfal en descapotable, Motos le entregó un par de regalos. «Y el coche me han dicho que es mío», bromeó el invitado. Acto seguido, un video homenaje pasaba los mejores momentos del cantante en sus visitas, un recordatorio que lo hizo alucinar.

.@RAPHAELartista nos presenta “Victoria”, su nuevo disco compuesto por @PabloLopezMusic que sale mañana a la venta #RaphaelEH pic.twitter.com/wJ5HgQ7gcX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022

Después, ya en la mesa de las entrevistas, el artista habló sobre su nuevo proyecto, destacando «la suerte» de haber podido trabajar mano a mano con colegas de la talla de Manuel Alejandro y ahora el talentoso Pablo López . «Llamé a Pablo López para contarle un poco todo, después me planté en su casa y le dije: quiero que me hagas un disco entero», reveló.

Las 'victorias' de Raphael

Solo le dio una indicación: quería que se titulara 'Victoria'. «Desde mis padres, mi mujer, tener un hijo... todas son victorias en mi vida». Incluso tiene «un victorión» en su curriculum vital, como apostilló P ablo Motos mencionándole su transplante de hígado.

Sin embargo, a la dupla tan extraordinaria que ha formado con el malagueño le pone una pega: el ritmo. A su modo de ver, no iba todo lo rápido que a él hubiera gustado. Algo que pretende que cambie en su próximo disco. «Ya le he dicho que tengo que hacer mínimo dos canciones diarias. No puedo quedarme en una porque voy cojeando».

💬 @RAPHAELartista: “He llegado a grabar uno de los discos más sonados, en un día” #RaphaelEH pic.twitter.com/LVTH0nAzYq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022

Y es que, afirmó, está «acostumbrado a cantidad». «He llegado a grabar un disco en un día», confesó. Es más, el álbum en cuestión fue «de los más sonados»: 'El tamborilero' .

Para acabar la entrevista, Pablo Motos se interesó por el secreto de un matrimonio tan longevo como el que forma con Natalia Figueroa . La pareja acaba de cumplir las bodas de oro. 50 años bien avenidos que, en cambio, empezaron regular. La mujer de Raphael pensó al conocerlo que «era insoportable y con bastante vanidad». Ahora bien, como recalcó el jienense entre risas, «se equivocó».