Ramón «el vanidoso» se reencuentra con la periodista que lo descubrió hace 11 años en «Callejeros»

Actualizado 08/04/2019 a las 17:34

La televisión es capaz de crear iconos populares de la nada... Aunque estos iconos sean «descubiertos» en un descampado nada más salir de la cárcel y camino de comprar heroína. Es el caso de Ramón «de Pitis», también conocido como Ramón «El vanidoso», que se convirtió en lo más parecido a la estrella del programa «Callejeros», que Cuatro emitió desde el año 2005 hasta el 2014.

Para muchos de los que lean esta noticia, Ramón no será nadie recordado, pero un buen puñado de los lectores podrán recitar de memoria alguna de las muchas frases que dijo en aquel reportaje de 2008. De hecho, se llegaron a hacer hasta camisetas con estos aforismos, tipo: «Hay cinco derechos universales innegables a la raza humana: la vivienda, la ropa, la dignidad... Y los otros dos se me han olvidado».

Lo que está claro es que Ramón, pese a su discurso poco recomendable («La droga es la verdadera salud, el bienestar, la alegría»), se ganó el cariño de los espectadores y de la reportera. Once años después de aquella entrevista en la puerta del metro de Pitis, en el que el protagonista confesaba que estaba de permiso en la cárcel de Aranjuez, la periodista Alejandra Andrade ha subido a su Twitter una foto en la que aparece tomando un café con Ramón.

«Me he hecho buenos amig@s grabando reportajes pero ninguno como RAMÓN de PITIS. Nos conocimos en un poblado de mala muerte cuando Ramón salía de pillar heroína. 12 años después aquí estamos tomando cañas», escribía la periodista de Cuatro. En una respuesta a los cientos de interacciones que tuvo el tuit, Alejandra daba más datos de la vida de Ramón. «Para todos los que me preguntáis, Ramón está bastante bien. Pasa muchas horas en la biblioteca del barrio y da gusto hablar con él. Hoy me ha citado a Platón, Kennedy y Dire Straits en una sola frase. ¡Es un tipo genial!»

Ramón «el vanidoso» («Yo visto Emidio Tucci, que soy un vanidoso», de ahí su mote) ya salió en Callejeros en una segunda ocasión. Los reporteros fueron a su casa, donde le encontraron viviendo con su madre y reconociendo los errores que había cometido en la vida. Entre ellos, lógico, consumir heroína. En pleno proceso de recuperación habló de cómo la droga le había destruido.