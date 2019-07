Actualizado 23/07/2019 a las 13:11

Llega la segunda gran resintonización de la televisión en España. Los primeros encendidos de nuevas frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) arrancarán mañana miércoles 24 de julio, afectando en Mallorca, Ibiza, Formentera y un total de 94 municipios de la provincia de Cáceres. Esta misma semana, el viernes, serán otras 24 localidades de Huelva las que darán el paso a las nuevas bandas.

Así lo dio a conocer el 19 de julio el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Estado de Avance Digital, Roberto Sánchez, en una rueda de prensa para informar de las zonas por las que comenzará el cambio de frecuencias. Estos cambios se engloban dentro del marco denominado como «segundo dividendo digital 5G», por el que se libera la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz) que ocupan actualmente los canales de la TDT. Este cambio se realiza con la finalidad de que, a partir del próximo año, sea aprovechada por las redes 5G.

No afectará a todo el mundo

Roberto Sánchez especificó que, en esta primera fase, serán unos 36.000 edificios y 760.000 personas las que tendrán que adaptar sus instalaciones de antenas colectivas para poder seguir recibiendo la señal de la TDT. Para ello, contarán un plazo de seis meses como máximo. A partir de ese momento, si no han realizado el cambio y la resintonización, no podrán continuar viendo la televisión. El director general de Telecomunicaciones aclaró que el cambio de frecuencias no afectará a todos los edificios, sino que tendrán que hacer las adaptaciones los de mediano y gran tamaño, que estén equipados con sistemas monocalanes y centralitas programables.

En aquellas instalaciones en las que existe un amplificador para cada canal habrá que sustituir el amplificador por el del nuevo canal, y en las que hay una centralita se deberá reprogramar para los nuevos canales, según ha explicado el director general. De esta forma, Sánchez indicó que estas comunidades deberán contactar con un instalador oficial, cuyo listado figura en la web de la TDT. Se calcula que el proceso afecte a unos 850.000 edificios de toda España y a casi la mitad de la población.

Además, las viviendas individuales no tendrán que hacer adaptación alguna de los sistemas de recepción, pero seguirán teniendo que resintonizar las televisiones. Por ello, y para «minimizar» el impacto sobre la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán en «simulcast» (en la frecuencia antigua y la nueva a la vez) durante un periodo de tiempo antes del apagón definitivo.

«Todos vamos a seguir viendo los mismos canales de televisión», recordó Sánchez, para después agregar que la oferta de cadenas permanecerá «inalterada». Además, el proceso no es inmediato, ya que se prolongará durante «prácticamente un año». Según las estimaciones del Gobierno, el apagón definitivo tendrá lugar a partir del 30 de junio de 2020, quedando la banda usada en la actualidad por la TDT despejada y lista para el despliegue del 5G.

Calendario limitado

De momento, el Gobierno no ha concretado las fechas en las que se irán iniciando los procesos en cada ubicación. Las próximas zonas afectadas serán Albacete, Almería, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife, que serán las siguientes en iniciar el proceso de transición a partir de septiembre.

Además, no afectará a todas las zonas de España. El territorio se ha dividido en 75 áreas áreas geográficas distintas para ejecutar el proceso de forma progresiva, pero habrá algunas que quedarán exentas del cambio de frecuencia. Estas serán Asturias, Barcelona, A Coruña norte y sur, Menorca, Melilla y parte de las provincias de Toledo y Murcia, en donde no serán necesarios cambios en las antenas.

Además, el Gobierno ha anunciado que destinará 145 millones de euros en subvenciones para compensar a las comunidades de propietarios que se vean afectadas por los cambios que deberán realizar en las antenas de televisión. Las cuantías de las ayudas oscilan entre los 104,3 euros y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada.