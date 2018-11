La ”purga” de RTVE llega a los juzgados

Actualizado 17/11/2018 a las 03:14

La oleada de ceses y nuevos nombramientos que se produjeron en Radio Televisión Española tras la llegada de Rosa María Mateo, administradora temporal única de TVE, ha llegado a los juzgados. Exdirectivos y presentadores de la cadena como Carmen Sastre, antigua directora de contenidos informativos; Víctor Arribas, expresentador de «La noche en 24 Horas»; Álvaro Zancajo, exdirector del Canal 24 Horas; Cecilia Gómez, subdirectora de Economía; y Enrique Alejo, exdirector general corporativo, han demandado al ente público por motivos diversos relacionados con su relevo tras la llegada de la nueva dirección, según ha adelantado «Vertele» y ha podido confirmar este diario. Los juicios, a excepción del de Álvaro Zancajo (que ya ha comenzado) se celebrarán en las próximas semanas, por lo que habrá que esperar aún unos meses para conocer el resultado de estas sentencias elevadas a distintos juzgados de lo social.

«Mi intención no es demandar a mi empresa, sino a mis jefes actuales, porque considero que se han vulnerado mis derechos. El trato que se nos ha dado no ha sido adecuado, ni a mí ni a ninguno de los cien purgados. Y eso que soy de las que pienso que cada dirección debe hacer su equipo», explica Carmen Sastre, exdirectora de contenidos informativos y actual subdirectora de «Emprende». En su denuncia alega que ha sufrido una «modificación sustancial de las condiciones de trabajo», por lo que pide, al igual que sus compañeros, una indemnización. «No es una cuestión de dinero. He reclamado la cifra considerada por el abogado, pero lo que quiero es un trabajo digno en TVE, acorde a mi categoría profesional», reivindica la exdirectiva, que se ha presentado al concurso público para formar parte del futuro consejo de administración del ente -aún en trámite en el Parlamento- porque «cree profundamente» en la empresa.

Sastre, descontenta también con la «filtración» de los datos sobre su demanda - «estamos estudiando qué medidas tomar»-, recuerda también que el Partido Popular presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto que provocó la renovación de TVE y la llegada de Rosa María Mateo.

Otro de los litigios pendientes de TVE es con Víctor Arribas. A diferncia de Sastre, el expresentador y director de «La Noche en 24 horas» no es personal fijo de la casa, sino que fue contratado en 2016. Su demanda, según fuentes cercanas al caso, pide la nulidad de su despido por «discriminación por ideología política». Su contrato, añaden, era por obra y servicio, una obra (el programa) que alegan aún no ha terminado. En su defensa, «se llama a declarar a Begoña Alegría, directora de informativos, y al periodista Xabier Fortes, entre otros; petición que ha sido aceptada», puntualizan.

Más casos

El exdirector general corporativo, Enrique Alejo, habla en su denuncia de «despido improcedente», según Vertele. Las mismas fuentes sostienen que Álvaro Zancajo, exdirector del Canal 24 Horas, reclama ante el juzgado que en su caso ha existido un «contrato fraudulento de alta dirección»; y que Cecilia Gómez Salcedo, antigua subdirectora de Economía ahora en «Parlamento», habla de «modificación sustancial de sus circunstancias de trabajo».

Este diario se ha puesto en contacto con TVE, que ha preferido no hacer declaraciones sobre estas denuncias, en manos de su gabinete jurídico. Carmen Sastre, muy crítica con el ambiente generado en TVE, afirma que «hay más casos y demandas». Sin embargo, también es cierto que otros muchos exdirectivos y presentadores, como Jenaro Castro («Informe semanal») han preferido dejar de lado la vía judicial.