El monumental enfado de Anthony Blake con un concursante de «Pura magia»

Televisión Española ha estrenado esta noche la segunda temporada de «Pura magia», el programa presentado por el mago Mag Larí y con el que la cadena pública tratará de conquistar a la audiencia de la noche de los lunes. Trece concursantes se iniciaron en el espacio con la premisa de convertirse en el nuevo gran mago español y lo cierto es que muchos de ellos lograron sorprender al jurado... para bien y para mal.

Durante la noche del lunes, el jurado, compuesto por los magos Anthony Blake e Inés «La Maga», así como por la cantante y actriz Nina y el coreógrafo Poty Castillo, hizo lo que se les presupone: valorar las actuaciones de los concursantes. Hubo algunas que gustaron mucho, como las del joven David Díaz, la maga Gisell o Dani Polo, pero otras que no fueron tan aplaudidas. En especial, por Blake, el más polémico de los cuatro miembros del jurado y que se indignó especialmente con varias actuaciones.

En ese aspecto, uno de los momentos más tensos del programa llegó cuando Blake tuvo que valorar la actuación del joven Samuel Pons, que a sus 20 años llegaba al concurso «dispuesto a ganar». En su número de la noche, que fascinó a la audiencia, contó con la participación de una de las bailarinas del programa... algo que enfadó, y mucho, a Blake, muy crítico con el chico. «Es una vergüenza. ¿Dónde está tu ayudante?», le preguntó, aludiendo a la participación de la bailarina, una persona «ajena» a la magia, en su truco. «Los magos no desvelan sus secretos, pero es que tú lo has mostrado directamente. Acabas de abrir una puerta para que se revele tu truco», le espetó.

Blake, a punto de irse del programa

Sin tiempo para que respondiera, el mago siguió con su alegato. «Estás ofendiendo al mago que se tira trabajando muchas horas al día», le espetó, antes de que Poty Castillo y Nina salieran en su defensa. «Este truco lo llevo haciendo toda la vida y me ha salido bien», acertó a decir el concursante, que terminó de desatar la furia de Blake. De hecho, el miembro del jurado amagó incluso con irse en directo del programa. «¡Aquí se viene “llorao” de casa!», expresó.

Su punto de vista lo compartió la otra profesional de la magia de los cuatro miembros del jurado: Inés «La Maga». «Te la estás jugando mucho. Has tenido muchísima suerte con tu número», consideró. Lo mismo hizo el presentador, Mag Lari. «No he entendido que hayas hecho este truco sin tu ayudante». Sin embargo, a la hora de puntuar, solo Blake le valoró con el «joker», señal de calificación negativa de la actuación. Si tres de los cuatro miembros del jurado valoran al aspirante con un «joker», éste termina nominado.

Pese a sus comentarios, Inés le valoró positivamente, con un «corazón». «No estás siendo coherente con lo que estás votando», le abroncó Blake. Tras ello, reconsideró su voto y quiso cambiarlo. «Tienes razón, Blake. Voy a votar que no», dijo. Pese a ello, ya no pudo hacerlo. «No existe la posibilidad de modificar el voto en segunda instancia», explicó Lari. Y aunque hubiera podido hacerlo, el concursante no hubiera sido eliminado, pues contaba con los votos positivos de Poty Castillo y Nina.

El propio aspirante valoró el «enfado» del jurado con su actuación.«Blake me ha machacado bastante», consideró. Sin embargo, pasó a la siguiente gala en la que no estará su compañero Mag Stigman. A pesar de ser uno de los magos más experimentados, no logró impresionar al jurado y se convirtió en el primer expulsado de «Pura magia».