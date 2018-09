«En el punto de mira» estrena temporada denunciando la contaminación por los plásticos

Actualizado 10/09/2018 a las 18:56

Un tema cercano al público y desconocido, las dos señas de identidad del espacio de Cuatro «En el punto de mira» se cumplen a la perfección en el reportaje elegido para presentar la nueva temporada: El peligro de los plásticos en el mar. Estos residuos flotantes parecen ajenos a nosotros, pero la posibilidad de que las costas españolas se inunden de estos vertidos son reales, y Boro Barber ha estado investigando al respecto. «Es la primera vez en la que bucee y fue en las cristalinas aguas de La Graciosa, en Canarias. Sus aguas son un auténtico paraíso, un lugar en el que lo último que puedes pensar es que haya contaminación. Es un lugar con carreteras de piedra, preservado, que es Reserva de la Biosfera, y encontramos plásticos», contó Barber a ABC.

El programa de Cuatro estrena temporada hoy lunes a las 22.50 y Boro Barber asegura que veremos cambios en comparación con las temporadas anteriores. «Vamos a estar más pegados que nunca a la actualidad, con temas de consumo y cercanos a gente pero muy desconocidos y vamos a ser más ambiciosos, abriendo el abanico de temas y nuestras investigaciones», asegura en la entrevista a este diario. Entre los temas que se analizarán en «En el punto de mira» encontramos el de la herencia de grandes fortunas, casos de actualidad, y una petición que han atendido tras las numerosas peticiones que han recibido: Pagar por trabajar.

Este tema, a la inversa, fue analizado el pasado curso en «En el punto de mira», con consecuencias para el propio Barber. Después de mostrar a cámara que había funcionarios en la Ciudad de la Justicia de Valencia que no cumplían con sus obligaciones, a Boro le llegó una «advertencia» que quiso plasmar a través de Twitter. «“dile a Boro que más le vale no tener ningún juicio en la ciudad de la justicia de Valencia”, o algo así creo que decía, “porque puede ser condenado”», decía recordando la amenaza.

«No atribuí credibilidad a las palabras de esta persona, pero me parecía algo grave que preferí contar, entre otras cosas por si algún día tengo que ir a esos juzgados o a declarar por algún asunto», aseguró el reportero, que es conocedor de que por su trabajo asume en ocasiones muchos riesgos, aunque no es consciente hasta que las cámaras se apagan: «Muchas veces viendo el programa desde tu casa dices “madre mía, dónde me he metido”. Pero en el momento te pones a investigar, llamas a una puerta, y al final a todos nos puede el hecho de saber la verdad, poder preguntar a la persona que buscamos por daños que ha hecho a víctimas, por estafas, etc. A veces tienes un poco de respeto cuando entras en un sitio en el que hay que tener un poco de cuidado. Pero nosotros lo grabamos todo con nuestra cámara de 360 grados, y para nosotros es como un seguro».

Nueva temporada de «En el punto de mira»

La nueva temporada de «En el punto de mira» llega, tras un verano en el que han logrado 7,8% de cuota de pantalla de media. Con una apariencia renovada se esterena esta noche una nueva temporada, en la que las cámaras 360 grados ofrecerán nuevas opciones a los reporteros. El producto que presentan desde hoy tiene un «empaquetado todavía más atractivo para temas que son todavía más interesantes para la gente que está en sus casas y más pegados a la actualidad».