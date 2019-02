«El punto de mira» celebra 100 programas hablando del futuro: «En 2045 será la muerte de la muerte»

Actualizado 07/02/2019 a las 01:02

¿Podrá vivir el hombre fuera de la Tierra? ¿Cómo serán las casas del futuro? ¿Funcionará realmente la criogenización? Estas son algunas de las preguntas que«Punto de mira»(Cuatro, 22,45) trata de responder en su programa número 100. «Hemos querido hablar sobre el futuro para dejar claro que este programa lo tiene y mucho», asegura entre risas el reportero Boro Barber.

«Tras conocer que querían abrir un centro de criogenización en Valencia, comenzó el debate. Quién no quiere saber cómo serán nuestras ciudades, cómo viviremos, cómo comeremos... El futuro ya está aquí, lo están diseñando ya», añadía. Después de dos años de trabajo, el equipo del programa de Cuatro mantiene el mismo ADN con el que nació: investigar los asuntos de actualidad que más interesan a los ciudadanos.

Vencer a la muerte es uno de los mayores deseos del ser humano, una quimera que comienza a dar sus frutos. «Vamos a vivir mucho más, en eso coinciden todos los expertos. Lo que no está claro es si podremos congelarnos si tenemos enfermedad terminal para que nos despierten cuando encuentren la cura. Hay expertos que aseguran que es posible; incluso le han puesto fecha a la muerte: en 2045 será la muerte de la muerte», explica el reportero. La criogenización parece ser el principal baluarte. El reportero de «En el punto de mira» visitará el desierto de Sonora, en Arizona, uno de los tres únicos cementerios del mundo en el que existe una necrópolis helada. Allí hablará con los responsables de Alcor, una empresa especializada en criogenización.

«Allí hay más de 160 personas y otras mil tienen su plaza reservada, y eso que de momento no sabemos si la ciencia será capaz o no de resucitarlos aunque está claro de que hay posibilidades reales. Aun así, hay más preguntas que contestar porque cómo será despertar dentro de 200 años en un mundo que no es el tuyo, tu dinero no vale nada, tu gente ya no está… ¿qué implica todo esto?», reflexiona.

Las preguntas no terminan ahí. «¿Qué vamos a comer el día de mañana? Ya somos siete mil millones de personas, y esta es una cifra que aumenta exponencialmente. Cada vez somos más y cada vez hay menos cosas de comer», explica Barber. Agotados los recursos naturales, la comida del futuro vendrá de impresoras 3D y explorará alternativas a los alimentos tradicionales, como los insectos, una abundantísima fuente de proteínas.

Por último, las cámaras del programa también mostrarán las ciudades del futuro, urbes interconectadas en las que las casas cambiarán de forma automáticamente para preservarse del frío o del calor. «Y también hablaremos de la colonización espacial. La NASA ya ha fijado su primera expedición a Marte en 2030 y vamos a hablar con un español que va a formar parte de ella», explica.

Tras 200 investigaciones, más de 1.000 horas de grabación y reportajes por todo el mundo y pese a las últimas polémicas que han sacudido a la cadena, «En el punto de mira» sigue apostando por la investigación. «Cuatro sigue apostando firmemente por satisfacer al espectador de actualidad. Yo no veo ninguna crisis. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora», concluye. «Espero que nos queden, como mínimo, otros 300 programas más».