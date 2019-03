La pulla de Piqué al Real Madrid en «La Resistencia»

Actualizado 29/03/2019 a las 01:20

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, se convirtió esta semana en noticia al publicar en sus redes sociales su ofrecimiento para acudir como invitado al programa «La Resistencia». Un tuit en el que preguntaba si se podía «autoinvitar» al programa con la condición de que pasaba «de darle la mano a Broncano», y la respuesta del community manager a través de la cuenta oficial del programa no esperó. «¡Hola, Gerard! Actualmente estamos desbordados y no nos quedan plazas para venir de público. Aquí te dejo el formulario». La respuesta le sentó como un jarro de agua fría al capitán del Barcelona que, pese a todo, acabó siendo el invitado de este jueves al programa de David Broncano.

«Con lo "troll" que eres, has venido al castillo de los trolls», le dijo el presentador para darle la bienvenida. «Es un honor estar aquí», aseguró el futbolista blaugrana. Broncano empezó recordando su tuit de autoinvitación: «Se te calentó la mano». Piqué, sin parar de reír, le dijo que «podría haber ido por la vía convencional y hablar con prensa, pero me la jugué sabiendo que me iban a trolear».

«A mí me flipa que seas un futbolista trol», se sinceró Broncano «Todos los futbolistas dicen lo mismo, y tener a un infiltrado de Forocoches en el fútbol está de puta madre». «Al final estamos aquí para divertirnos», contestó Piqué, «hay aquí un tío del Español, y me parece que su afición es muy creativa con las canciones: "Gerard cabrón, Shakira tiene rabo..." yo me río mucho con eso».

«Entonces, ¿todo te la suda o es la sensación que da?», preguntó Broncano. «Tanto como eso no», dijo el futbolista, que le contó al presentador sobre los «troleos» que hace la plantilla de su equipo. «Tenemos un grupo de whatsapp que yo cree en el que estamos toda la plantilla y a veces invitamos a gente aleatoria, a Roncero por ejemplo, y le ponemos memes y cosas así y luego les echamos».

«¿Y Messi tiene WhatsApp? Yo le tengo tanta admiración que me lo imagino más clásico, de llamar y mandar SMS», ironizó Broncano. «Sí que tiene, y además es de lo más trols», confesó Piqué, «tiene un humor irónico y jodido, de los que duelen».

Para terminar, el presentador advirtió al deportista de que la última serie de preguntas «son todas una navaja oxidada al cuello, van a mala idea». Piqué se animó a afrontar este cuestionario, aunque finalmente Broncano no se lo hizo entero. «Cuando pides libertad para los presos políticos, ¿incluyes a Sandro Rossell?», le preguntó Broncano entre risas. «Yo pido libertad para los presos porque creía que eran inocentes».

La última pregunta podía elegirla el invitado entre dos variantes: «Puedes elegir entre cuánto dinero tienes y cuántas veces has follado este último mes». Gerard Piqué aprovechó para dejarle un regalo a sus adversarios madridistas, tras las contundentes derrotas que el FC Barcelona le ha endosado al Real Madrid en este último año: «Para esta última, ¿cuentan las del Bernabéu?». No obstante, prefirió hablar de su patrimonio: «Tengo más que el presupuesto del Español para este año».