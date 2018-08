De Puigdemont a Donald Trump: Las mejores imitaciones de Joaquín Reyes

Carles Puigdemont Joaquín Reyes como Carles Puigdemont en «El intermedio» - ATRESMEDIA

Esta ha sido la imitación que más dolores de cabeza le ha provocado a Joaquín Reyes. El actor se encontraba grabando el sketch en el Parque de Europa, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz cuando un paseante avisó a la policía.

El parecido entre la caracterización del actor y el verdadero Puigdemont era tal que tuvieron que acudir para certificar que se trataba de Joaquín Reyes. El propio actor compartía lo sucedido en redes sociales, no sin sorprenderse antes por lo que le acababa de acontecer.

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos de América tampoco se ha librado de pasar por la imitación de Joaquín Reyes. En un restaurante de ambientación americana, Donald Trump explicaba lo complicado que era tomar decisiones desde el despacho oval.

Además, explicaba cómo decidió airear la Casa Blanca tras la salida del presidente Obama y su familia, al tiempo que los consejos para peinarse que utiliza. Todo ello mientras presumía de pedirle a su mujer, Melania Trump, que llevara el botón nuclear a cualquier destino que visitara. «Es mejor llevarlo y no tener que usarlo que necesitarlo y no tenerlo», aseguraba Reyes en el sketch.

Tita Cervera Joaquín Reyes imitando a Tita Cervera en «Muchachada nui» - RTVE

Es, sin duda, una de las imitaciones más divertidas de todas. Regresando a la época de «Muchachada nui», Joaquín Reyes se metió en la piel de la varonesa Thyssen para hacer una especie de memorias de su vida. No solo habla de cuando conoció a su marido, el varón Thyssen, sino que también confiesa que su hijo, Borja Thyssen, es «un tontaco».

Haciendo gala de la comentada mala relación entre Tita y Blanca Cuesta, afirma que está con el «por las perras». También Joaquín Reyes recordó el amor hacia las plantas que sentía Carmen Thyssen , besando de una manera pasionado a un árbol.

Macaulay Culkin Joaquín Reyes como Macaulay Culkin en «Muchachada nui» - RTVE

El joven actor también pasó por ser imitado por Joaquín Reyes. Recordaba cómo su momento de mayor gloria lo tuvo cuando era jóven. «Yo fui una estrella infantil. En los rodajes esperaban por mi. El chiquillo llega tarde porque le sale de sus huevos toreros», decía Joaquín Reyes en su imitación.

Otro de los temas que el cómico trató en su sketch fue el de la administración del padre del Culkin de la fortuna del joven, y de las adicciones que pusieron fin a la carrera del actor. De una manera muy hilarante recuerda los diferentes papeles que fue asumiento en su carrera cinematográfica.

Paris Hilton Joaquín Reyes dentro de una limusina imitando a Paris Hilton - RTVE

Joaquín Reyes también quiso meterse en la piel de la heredera más famosa del planeta. Paris Hilton también pasó por la sección «Celebrities» del programa «Muchachada nui». En una lujosa limusina, Joaquín Reyes decía en boca de Paris Hilton que su paso por la cárcel la había cambiado para siempre. Al mismo tiempo, agitaba la cabeza y parecía sonar como hueca.

«Yo necesito cosas buenas», decía Joaquín Reyes como la rica heredera, al tiempo que afirmaba que lo que más le gustaban eran las fiestas. Además, Joaquín estaba constantemente con las piernas abiertas, dejando la entrepierna al aire, y enseñando que no llevaba ropa interior, tal y como la propia Paris Hilton ha hecho en más de una ocasión.

Chuck Norris Joaquín Reyes como Chuck Norris en «Muchachada nui» - RTVE

El conocido actor de acción fue también víctima de Joaquín Reyes. «A mi siempre me ha gustado dar ostias como panes, pero también me ha gustado la interpretación. Entonces yo he intentado aunar estas dos pasiones en infinidad de títulos», decía Reyes como Norris.

Chuck Norris, según Reyes, es un actor «de matices», comentaba mientras explicaba una de las escenas de una de sus películas. «Yo soy un actor de transmitir mucho con la mirada», decía Joaquín Reyes. También demostraba la infinidad de caras que el actor podía poner en una película para transmitir sus sentimientos a los espectadores.

Manuela Carmena Joaquín Reyes como Manuela Carmena en «El intermedio» - ATRESMEDIA

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también ha pasado por el clonador de Jesús Reyes. El sketch, de hecho, empieza amenazando a un niño con vestir de nuevo a los Reyes Magos «de cortinas de baño». Carmena se muestra hablando con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por teléfono, mientras baila «Corazón contento» de Marisol.

En pleno Palacio de Cibeles, Joaquín se muestra cosiendo en punto de cruz un cartel con el texto «Refugees welcome» —Bienvenidos, refugiados—. Además, también se dedica a editar, a mano alzada, el mapa de carreras de la ciudad, explicando las zonas que peatonalizará y las que se convertirán en carril bici.

Susana Díaz Joaquín Reyes imitnado a Susana Díaz en «El intermedio» - ATRESMEDIA

Joaquín Reyes también se ha metido en la piel de Susana Díaz. Con la sintonía de «Juego de tronos» se definía como la «Khaleesi» del PSOE. Hacía la imitación cuando se debatía la presidencia del partido socialista, mientras llegaba a Madrid en una de las barcas del Retiro.

«El otro día cogí una paloma y la solté. Luego resultó que estaba muerta, pero lo que importa era el gesto», decía Joaquín imitando a la presidenta de Andalucía. De hecho, presumía de «humilde», mientras criticaba al resto de oponentes que se presentaba a presidir el partido.