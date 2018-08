Una prostituta abandona en directo una entrevista con «Ya es mediodía»

Actualizado 07/08/2018 a las 18:26

«¿Por qué es necesario un sindicato como el suyo en nuestro país», preguntaba Sonsoles Ónega a Paula, una trabajadora sexual con la que «Ya es Mediodía» ha contactado para debatir sobre si España es un destino sexual o no. Según el dato aportado por una asociación abolicionista, se gastan «cinco millones de euros al día» en prostitución en nuestro país.

La prostituta entrevistada por Ónega se ha asegurado que hay muchos intereses políticos detrás de las asociaciones en pro de la abolición. Además, Paula defiende que, en España, «el 75% de las trabajadoras sexuales lo hacen por propia y libre decisión», algo que ha sido cuestionado en la mesa del programa y que ha causado que se marche y corte la entrevista.

«Señora, está dando datos erróneos», espetaba Ricardo Altable. Sin embargo, Paula no dudó en defenderse y recordar de dónde habían salido los datos que ella aportaba: «Amnistía Internacional y Genera. Pero no tengo tiempo de discutir. Estoy contando la parte de detrás», continuaba. «Es que la Policía Nacional de España no tiene esos datos», volvía a reprocharle Altable.

«Es muy difícil estar en un programa tan sensacionalista y que no permita estar a las trabajadoras sexuales en plató con vosotros para hablar de algo tan profundo como esto. (...) Lo que están haciendo ustedes es crear más estigma, más persecución policial, que nos sigan matando, violando sin decir que somos y que nos quiten a nuestros hijos», ha dicho como frase final. Para intentar calmar la situación y dar de lado a las acusaciones de Paula, Sonsoles Ónega la ha invitado a asistir al programa para que pueda defender su postura.