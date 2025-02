La propuesta del actor Miguel Rellán para concienciar sobre el coronavirus: «A meter cadáveres en ataúdes»

Miguel Rellán (76) intervino este lunes por la mañana en «Espejo público» (Antena 3) tras anunciar en julio que había estado en urgencias tres semanas tras dar positivo por coronavirus . El intérprete, pareja desde hace veinte años de la administradora única y provisional de RTVE, Rosa María Mateo , apareció en pantalla con la mascarilla puesta , que se la quitó después; puntualizó que estaban al aire libre, que el cámara -a dos metros de distancia- continuaba llevándola y que, tras la conexión, volvería a ponérsela.

«A ver si estos insensatos toman ejemplo», dijo el actor antes de que la presentadora le preguntara por su estado de salud. «¿Está aumentando el número de personas que tienen el cerebro [pequeño]?», continuó sin dar tiempo de reacción a los presentes en plató. Muy duro también fue con los políticos, a los que achacó no estar «poniéndose las pilas». En caso de que no haya rebrote, volverá en septiembre al Teatro Español, en Madrid, con «Contarlo para no olvidar» ; esta vez como director.

«He hecho un máster cumlaude ; 21 días metido en el hospital y a punto de irme al otro barrio », recordó. El actor dijo sin pelos en la lengua qué haría con aquellas personas que no utilizan mascarillas y no tienen precaución en las reuniones: «Los cogería y [les llevaría] a un hospital a que se enteren de lo que pasa la gente. Si se me permite ponerme duro..., a meter cadáveres en los ataudes». Rellán confirmó estar «fantástico» y «maravilloso» e incluso bromeó con que el virus le había dejado en mejor forma. «Pero no quiero repetir», matizó para evitar malentendidos.

Rellán aclaró además que en ningún momento pensó que iba a morirse durante su ingreso en el hospital por coronavirus. «Como me encontraba tan raro, y tengo buena salud, no sabía lo que me estaba pasando. Era una sensación que ni la resaca... como si el cuerpo no fuera mío... era rarísimo... como un sueño... por eso le pregunté a la enfermera si ésto era morirse y ella dijo que no», relató. Para actor, que perdió más de diez kilos tras una semana sin comer ni beber, el coronavirus fue como si le pasara por encima una apisonadora . «Quien no ha pasado por eso, ni un familiar, no tiene ni idea (...) Cuidado: le pega a cualquiera; no sólo a la gente mayor con patologías previas», zanjó.