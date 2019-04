Actualizado 09/04/2019 a las 10:02

«El programa de Ana Rosa» vivió este lunes un tenso enfrentamiento dialéctico entre el vicesecretario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la presentadora del espacio de Telecinco, Ana Rosa Quintana. A cuenta de la campaña electoral de cara al 28 de abril la periodista quiso preguntar al político si Vox, «como Podemos», pensaba ponerse «en guerra permanente contra los medios». Al respecto, Espinosa de los Monteros no dudó en criticar la actitud de algunas empresas de comunicación y afirmó que «son los medios los que han tenido una guerra con nosotros. Una guerra de absoluta ignorancia y ahora una guerra de manipulación sobre todo lo que decimos». Es por eso, afirmó el vicesecretario del partido, que Vox ha optado por las redes sociales como principal vía de difusión de su ideario político.

No contenta con la respuesta de Iván Espinosa de los Monteros, Quintana reflexionó sobre el peligro de generalizar sobre los medios. «Los medios tienen nombre y apellidos, los periodistas, también», aseguró la presentadora. «Claro que lo tienen, y también tienen partidos a los que apoyan, encargan encuestas a medida... El día de las elecciones veremos los resultados verdaderos», contestó el miembro de Vox. «Su discurso es el mismo que el de Podemos», zanjó la periodista.

«En los cuatro años previos a las elecciones andaluzas, ¿cuántas veces hemos estado en este programa?», preguntó Espinosa de los Monteros a Ana Rosa Quintana. «No tenían representación parlamentario y por eso no han venido. Tampoco ha venido PACMA». «No me voy a pelear con usted, pero creo que tienen que bajar un poco el tono con eso de manpular. A mí me ofende», reflexionó la presentadora de Telecinco. «Si nosotros decimos que queremos que la gente se pueda defender en su casa de un ataque y, al día siguiente, se comenta que Vox quiere que la gente vaya armada por la calle, ¿eso no es manipulación? Nos llaman machistas, nos dicen que queremos que mueran las mujeres...», concluyó el político.

Abascal, en «Espejo Público»

Menos contundente, aunque también claro, fue Santiago Abascal sobre este tema en «Espejo Público» donde, al término de su entrevista con Susanna Griso, aseguró que el programa haría «sus cortes» sobre la conversación. Entre otras cosas, Abascal y Griso charlaron sobre eutanasia, ley de violencia de género e inmigración. Sobre este último tema, Abascal no dudó en afirmar que los medios de comunicación, entre ellos el de Griso, «están de espaldas al problema». «Vosotros tenéis la responsabilidad de no alertar», aseguró.