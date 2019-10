Actualizado 21/10/2019 a las 11:40

La semana televisiva ha comenzado hoy en «El programa de Ana Rosa» con la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acudido al plató de Telecinco para valorar la actualidad política, marcada en los últimos días por los acontecimientos en Cataluña. Al respecto, Abascal ha afirmado que «lo extremo y excepcional es lo vivido en Barcelona. El Estado de excepción se puede declarar durante el tiempo necesario y para poder evitar lo que ha pasado en Barcelona, que se secuestre a sus habitantes. A los Guardias Civiles de los GRS no se les ha permitido actuar hasta ahora que Pedro Sánchez visita Barcelona, pero para proteger a la Policía Nacional con más de 200 heridos no se les activa», ha apuntado. «No entendemos cómo Torra puede seguir sentado en el cargo un solo minuto».

También se ha pronunciado Abascal sobre las protestas en Bilbao durante el último acto de su partido: «No es una novedad, durante la anterior campaña estuvimos padeciendo la presión de forma sistemática porque los delegados del gobierno de Pedro Sánchez lo permitieron». «Estamos muy enfadados con el Ejecutivo vasco, que permitió que esa manifestación se llevara a cabo. Entendemos que la permisividad de ese tipo de agresiones contra Vox tiene una función: evitar que la gente acuda a nuestros actos», subrayó.

Del mismo modo, el líder de Vox ha entrado a valorar la última hora sobre la exhumación de Franco, que se llevará a cabo el próximo jueves, 24 de octubre: «Retrata perfectamente a Pedro Sánchez. Ante las emergencias que está habiendo en España, el gobierno tiene una emergencia profanadora. A los muertos se les respeta. No hay que sacar a ningún muerto de su tumba, ni a Franco ni a la Pasionaria, ni a nadie». En la misma línea, Abascal ha recordado que «Vox es un partido nuevo, pero el PSOE tiene una historia criminal de la que se tiene que avergonzar». Tras esa frase, Quintana no ha dudado en criticar que el partido que lidera Santiago Abascal hable sobre la Guerra Civil para atacar a la formación de Sánchez: «Ustedes se enzarzan en ver quién fue más malo en la Guerra Civil, y creo que entrar en esa dialéctica no es buena para nadie». Abascal, tras el inciso de Ana Rosa Quintana, ha recordado a la periodista que «recordamos al PSOE su historia para decirle que mire al futuro y no al pasado».