Actualizado 10/04/2019 a las 13:44

Màxim Huerta ha vuelto esta mañana a «El Programa de Ana Rosa». El escritor y exministro de Cultura ha visitado la que fuera su casa durante diez años para valorar este tiempo de silencio. «¿Se fue Màxim y vuelve Máximo?», ha iniciado la entrevista Ana Rosa Quintana. «No, vuelve el mismo. He querido recuperar el nombre, pero todo el mundo me llama igual», ha precisado el periodista. Desde que, en 2015, Huerta abandonara el programa matinal de Telecinco, ha tenido tiempo para escribir varios y exitosos libros y, de paso, convertirse en el ministro más breve de la democracia. «Estoy bien, pero lo he pasado muy mal. Ha sido un tiempo muy duro», ha afirmado. Al mismo tiempo, Huerta ha reflexionado sobre la repercusión mediática de su nombramiento: «Se me miró muy mal por haber trabajado aquí, pero es algo de lo que estoy muy orgulloso».

Los periodistas han recordado algunos de los grandes momentos vividos en «El programa de Ana Rosa», como la cobertura de la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. «Luego de eso se olvidan en el currículum», se ha quejado Huerta. «¿Te arrepientes de haberle dicho 'sí' a Pedro Sánchez?». «No, me pareció una petición muy importante y volvería a aceptar el encargo», ha asegurado el exministro.

Tal y como ha recordado el escritor, cuando el presidente del Gobierno le encargó asumir la cartera de Cultura y Deportes aceptó sin casi pensarlo: «Dije que sí y mi vida cambió». Tras la afirmación, Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la oportunidad de reflexionar sobre su salida del Gobierno: «Creo que fueron muy injustos contigo, porque tras aquello surgieron casos similares con otros miembros del Ejecutivo». «Afortunadamente, con ayuda médica, de amigos y familia ahora puedo estar aquí hablando contigo». «¿Has roto relaciones con Pedro Sánchez?», ha querido insistir Ana Rosa Quintana. «Hubo una llamada al mes de la dimisión y, desde entonces, no ha vuelto a haber más», ha respondido Huerta. El periodista, además, ha revelado que sufrió una depresión tras lo ocurrido: «Iba en coche y llegué a pensar que, si había un accidente y me pasaba algo, me daba igual».