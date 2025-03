El emotivo mensaje de Ana Rosa Quintana en el 'Día del cáncer de mama': «No somos heroínas»

Este miércoles 19 de octubre se celebra el ' Día mundial contra el cáncer de mama' y desde ' El programa de Ana Rosa ' (Telecinco), su presentadora, Ana Rosa Quintana ha querido acordarse de todas las mujeres que padecen esta enfermedad y les ha enviado un emotivo mensaje que ha elaborado desde el corazón y la experiencia personal, puesto que la periodista del matinal de Mediaset se reincorporó hace tan solo un par de semanas al programa después de haber estado 11 meses de baja recuperándose, precisamente, de un cáncer de mama.

«Hoy, 19 de octubre, es el 'Día del cáncer de mama', el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados», afirmaba Ana Rosa Quintana nada más recoger el testigo de los Informativos. «Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre,», reconocía la presentadora de ' El programa de Ana Rosa ' que acto seguido recogía unas palabras de Olivia Newton-John, la conocidísima actriz de 'Grease'.

Ana Rosa se acuerda de Olivia Newton-John

«Decía Olivia Newton-John , después de 30 años padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo», manifestaba Ana Rosa Quintana mirando fijamente a las cámaras de Telecinco . «No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos», declaraba la presentadora del matinal de Mediaset que continuaba con su discurso.

«El cáncer no te define como persona ni como mujer. Cáncer no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquiera, es la vida», señalaba Ana Rosa Quintana , que para concluir su mensaje no quiso olvidarse de los avances médicos: «Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno. Una realidad cruda».