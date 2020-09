El programa de AR Ana Rosa compara el mal olor de la «vida descubierta» en Venus con el posible acuerdo del Gobierno y Otegui La periodista y presentadora de Telecinco aprovechó la noticia científica para criticar el acercamiento de posturas entre el Ejecutivo y Bildu para que apoyen los próximos Presupuestos Generales del Estado

Cuando Ana Rosa Quintana (64) habla, sube el pan. Volvió hace una semana de sus vacaciones a «El programa de Ana Rosa» (Telecinco) y ya ha protagonizado alguna que otra polémica; lo hizo con su discurso de vuelta, en el que criticó al Gobierno por su inacción en la prevención del coronavirus durante verano, y lo ha hecho esta semana por criticar nuevamente a Pedro Sánchez a colación de los Presupuestos Generales del Estado.

«Cuando parecía que lo habíamos visto todo han descubierto vida en Venus y el Gobierno... podría pactar con Bildu. Esa vida que han descubierto en Venus no es vida inteligente; es bacteria tóxica y con el mal olor como... el que desprende un posible acuerdo con los de Otegui, que habría pedido a cambio de votar los Presupuestos [Generales] beneficios para presos y concesiones territoriales», resumió Quintana.

Algunos espectadores aplaudieron la comparación, pero otros arremetieron contra ella, como el diputado de Podemos Pablo Echenique. «Ana Rosa ha dicho en su programa que han encontrado vida en Venus. Es falso. Como la pandemia de okupaciones, como la invasión de inmigrantes, como las acusaciones fake a Podemos... La intoxicación por sistema, todos los días, sobre todos los temas. La mentira al poder». También le rebatió el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que hizo alusión de manera indirecta al marido de esta: «Normal que sientas mal olor. Es lo que tiene rodearse de la cloaca».

Otros internautas la corrigieron; no por su contenido político, sino científico, pues señalaron que se había encontrado «fosfano» (y no una bacteria) y que no se trataba de vida, sino degradación de materia orgánica.