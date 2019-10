Actualizado 18/10/2019 a las 13:42

Nuevo lío entre Isabel Pantoja y su hija Chabelita, también conocida como Isa Pantoja y más recientemente Isa P. La joven lleva varios meses en tensión con varios miembros de su familia, como su hermano Kiko Rivera y su cuñada Irene Rosales, así como con su madre, la célebre tonadillera.

Hace algunas semanas, saltó la noticia de que Pantoja habría pedido a Mediaset, con el que tiene un contrato de cadena, que vetase la presencia de Chabelita en los platós del grupo audiovisual. Algo que no pareció agradar a la joven, que acudió este jueves al «club social» de «El programa de Ana Rosa» para comentar la actualidad de la casa de «Gran Hermano VIP» y aprovechó para lanzar un dardo tanto contra Telecinco como contra su madre.

Ente otros temas, los tertulianos de «El programa de Ana Rosa» comenzaron a tratar la relación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Entonces, Chabelita se posicionó del lado de Maite Galdeano, la madre de Sofía y que no quiere que su hija retome su relación con el exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa». «Yo la entiendo», espetó la joven. En ese instante, Alessandro Lecquio metió el dedo en la llaga. «¿Justificas entonces a una madre cuando ve que le están haciendo daño a su hija? Pues deberías justificar a la tuya cuando ve que a ti te están haciendo daño», espetó, al respecto de la opinión de la cantante sobre la relación que su hija mantiene con Asraf Beno.

En ese instante, Chabelita se vino arriba con una respuesta de lo más inesperada. «Da la casualidad de que Maite Galdeano no tiene un contrato en Mediaset, ni la protegen como a mi madre». Un comentario que sorprendió a los tertulianos de Telecinco y a Joaquín Prat, al frente del «club social» de «El programa de Ana Rosa». «¿Me podéis traer unas palomitas?», preguntó.

En ese instante, y consciente de lo que acababa de decir, Isa P se echó las manos a la cabeza. «Qué facilidad tienes para meterte en jardines... ¡Tira de la manta! ¡Tira de la manta!», continuó Lecquio. Tras ello, Ana Rosa Quintana se sumó a la disputa. «Isa, ¿tu madre está protegida en Mediaset? ¿Lo reafirmas?».

Pero Chabelita no se echó atrás. «Hay muchos programas aquí donde muchos temas no se dicen del todo. Mi madre ha llamado a algunas personas de esta cadena y ellos han remado a su favor. Porque hay ciertas cosas de las que aquí no se pueden hablar», siguió diciendo la joven, antes de cargar directamente contra el formato que conduce Ana Rosa.

«Aquí [por el programa], en otros años la ponían a parir...», comentó la joven. En ese instante, Ana Rosa desmintió sus insinuaciones y quiso zanjar el tema. «Aquí no hemos recibido ninguna instrucción de la cadena», manifestó, tajante. El conflicto quedó entonces en un aparte, aunque los problemas entre madre e hija siguen latentes.