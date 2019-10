Actualizado 07/10/2019 a las 12:53

«Pasapalabra» cesó la semana pasada sus emisiones en Mediaset después de que el Tribunal Supremo desestimara el último recurso de Meidaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba el cese inmediato de la emisión del programa tras la demanda de la productora británica ITV, propietaria de los derechos del formato. Tras el final de concurso, uno de los productos más exitosos de Telecinco y que había convertido las tardes en una auténtica batalla por la audiencia que se libraba con Antena3 como máximo adversario, quedan en la recámara programas ya grabados (el concurso no se emitía en directo) que, salvo un giro de última hora, no verán la luz en Telecinco.

Una de las concursantes damnificadas por la sentencia del Tribunal Supremo ha sido María, protagonista de un programa no emitido en Telecinco y que ha decidido narrar en sus redes sociales cómo fue aquella emisión que la audiencia nunca podrá ver ya en la cadena:

«No puedo contar mucho porque tampoco sé si Mediaset llegará a un acuerdo con ITV en algún momento, pero... En la grabación del programa que (al menos de momento) no vais a ver hoy, me lo pasé muy bien: para una friki de las palabras como yo, nada mejor que dejarse aconsejar por Rafa y Orestes y agradecer lo bella que me dejó la gente de maquipelu (juro que cuando llegué al estudio no tenía esa cara ni ese pelo). Y que jolín, ver a cerebros funcionando en la tele todas las tardes era bastante guay. Ojalá esto sea sólo un alto en el camino, como en las relaciones súper largas en las que decides darte un tiempo porque te apetece acostarte con otro para volver queriendo mejor y más fuerte: no sé si me explico».

Tras su mensaje en la red social, la joven acudió a «Zapeando», el programa de La Sexta que presenta Dani Mateo, para participar en un particular «rosco» y quitarse, así, la espinita de la cancelación del formato: