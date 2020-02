«Prodigios» renueva su apuesta en TVE por la cultura «blanca, accesible y divertida»

Actualizado 15/02/2020 a las 00:59

«El niño se ha hecho grande y también es mayor nuestro deber para que sea un programa igual de competitivo, interesante y especial. Ahora hay un plus de nervios y de expectativa que no teníamos la primera vez. El compromiso con la audiencia ha crecido», comentaba Boris Izaguirre en la presentación a los medios del estreno de la segunda temporada de «Prodigios», que comienza este sábado en La 1, a las 22.05.

Sobre las tablas del auditorio Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, se dieron cita, además del presentador Boris Izaguirre, el bailarín Nacho Duato, la cantante lírica Ainhoa Arteta y el director de orquesta Andrés Salado, los tres jurados del concurso de talentos. «El año pasado era una aventura a ciegas, pero ahora no hay dudas en repetir», comentaron. Junto a ellos también vuelve Paula Prendes, que vivirá desde bastidores las emociones de los jóvenes artistas.

Tras el éxito de crítica y público, los amantes de la música instrumental, el canto lírico y la danza tienen de nuevo una cita desde con este concurso musical producido por Shine Iberia. «No es un formato fácil. Cuando nos lo propusieron no sabíamos si la audiencia española estaba preparada para un programa de estas características. Gran parte del éxito es debido a la calidad de los participantes», apuntó Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE. «Si alguien tenía que hacer un programa así, de entretenimiento cultural, tenía que ser la televisión pública», añadió.

De siete años en adelante

Ana Rivas, productora ejecutiva de Shine Iberia, avanzó que para esta temporada cuentan con 27 prodigios de entre siete y diecisiete años, nueve en cada disciplina. «Las escuelas han colaborado aún más, pero no ha sido un casting masivo, sino que hemos hecho una selección muy exigente», explicó.

En este sentido, la cantante lírica Ainhoa Arteta recalcó que «Prodigios» es un programa «que no puede no existir». «Estamos ante un programa único, que apuesta por la cultura blanca, accesible y divertida», añadió. El coreográfo y exbailarín Nacho Duato aseguró que había vuelto a sentirse niño otra vez. «De alguna forma vuelvo a mi juventud. A los chicos les digo sin miedo lo que me parece bien o mal. Y aunque me considero muy rígido y muy nórdico, aquí he llorado mucho, me ha salido el Mediterráneo por los poros».

El tercer miembro del jurado, el director de orquesta Andrés Salado, aprovechó la ocasión para pedir apoyo a la profesión para un programa de estas características, ya que «es una puerta muy bonita para que la gente conozca nuestro mundo».

Tres de los participantes, representando a cada una de las especialidades, estuvieron presentes y dieron fe de sus experiencias tras el paso por «Prodigios». Para el músico Miguel, «ha sido una experiencia fantástica, con muchas horas de convivencia y ensayos». «Hoy me siento superdiva. Me han venido a recoger en un cochazo y me he sentado detrás», bromeaba Candela, que opta a triunfar en canto lírico. Su compañera Adriana (bailarina) confesó que se ha llevado «el cariño de unos compañeros increíbles y un jurado que nunca soñé conocer». «Ha sido un gran esfuerzo y mucho trabajo; pero la recompensa ha sido llegar hasta aquí».

Cinco galas, en Valladolid

El auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá las cinco galas previstas. Además, la música en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Salvador Vázquez, acompañará a estos pequeños pero grandes artistas. Entre las estrellas invitadas, destacan Miguel Ríos, Soledad Giménez, Miguel Poveda, Ara Malikian, Diana Navarro e India Martínez.

«Prodigios» otorgará al ganador de cada categoría un curso de perfeccionamiento intensivo en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio. El vencedor de la final recibirá además 20.000 euros y el trofeo a «Prodigio del año». ¿Habrá tercera edición?«Estoy enamorado del programa. Quiero hacerlo hasta que sea viejito», responde Boris Izaguirre a propósito de un espacio que «nació afinado y regresa para volver a dar la nota».