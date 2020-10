Primera entrevista de la mujer de Mainat en televisión: «Es frío, calculador, vengativo y abusivo» «En el punto de mira» emite esta noche en Cuatro una investigación hecha contrareloj

El culebrón del presunto intento de asesinato de Josep María Mainat sigue escribiendo nuevos capítulos en televisión. Su mujer, Ángela Dobrowolsky, investigada por este suceso, será entrevistada por primera vez por el equipo de «En el punto de mira», que estrena esta noche en Cuatro (22.45) su esperada exclusiva. «Es frío, calculador, vengativo y abusivo», declara Ángela. «No le reconozco; no puedo asimilar que sea la misma persona con la que me casé».

«La entrevista es tan espectacular que el moldedel programa ha explotado. Ángela se ha quitado la peluca, por no decirla careta, y ha contado lo que le pasaba a ella y lo que pasaba en esa casa. Es un personaje fascinante», admite Juan Serrano, productor ejecutivo del programa de Unicorn. «Estuvimos con cinco horas de entrevista y con mucha calma pudimos preguntar todo, como pasa siempre en el programa, también hacemos las preguntas incómodas. Ella habla pausado, piensa, según el tema se emociona...», repasa su compañera, Xelo Montesinos, que subraya que no han tenido ni una sola línea roja.

Para situar el relato completo del caso, también contactaron con Mainat, que prefirió limitarse al comunicado y declinar «amablemente» su participación en el espacio que empezaron a producir hace ocho días y que han terminado de editar esta misma mañana.

Pero el programa no solo contará con el testimonio de Ángela Dobrowolsky. Boro Barber, María Miñana, Mireia Llinares e Israel López, al frente de equipos desplegados en Cataluña y Andalucía, profundizarán en el caso para explicar todas las claves y hablar con sus protagonistas.

Además, «En el punto de mira» buceará en los orígenes de Mainat a través del testimonio de conocidos presentadores y productores de televisión. También desplazará un equipo a la localidad de Tíjola, en Almería, para averiguar toda la información posible sobre Ángela, su pasado y presente.«‘En el punto de mira» mostrará su casa, entrevistará a varios miembros de su familia, entre ellos su abuela, conocida en la localidad como «La Inyecciones», y revelará contenidos del atestado de los Mossos d´Esquadra.