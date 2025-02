Primer ganador en 14 años de la versión original de «¿Quién quiere ser millonario?»

Por primera vez en 14 años, un concursante ha ganado en el programa «Who wants to be a millionaire?» («¿Quién quiere ser millonario?») en Reino Unido. Su identidad no ha trascendido, peor fue calificado por el presentador como «probablemente el mejor» en sus 22 años de historia. Los espectadores tendrán que esperar hasta después del verano para conocer el nombre del ganador, el sexto desde que se emite el show. La primera fue Judith Keppel , que se llevó el premio de un millón de libras en el año 2000. El presentador, Jeremy Clarkson , dijo estar «sorprendido» con el concursante, de quien tampoco se sabe si es hombre o mujer.

Este triunfo se anticipa al estreno, el 28 de septiembre en Movistar+ , de «Quiz» , miniserie que ya vio la luz en Reino Unido en abril y que cuenta la sorprendente historia del excomandante del ejército británico Charles Ingram , que hizo trampa en el 2001 para hacerse con el premio de un millón de libras (1,1 millones de euros). Junto a su pareja, Diana , y otro cómplice, Tecwen Whittock , el militar urdió un complejo plan para violar las reglas del juego, pero el equipo de producción se percató del posible fraude. Antes de que Charles concursara, tanto Tecwen como Diana y su hermano, Adrian Pollock , participaron en el programa. Los hermanos ganaron 32.000 libras cada uno.

La estafa de las toses

Ingram, entonces de 38 años, así como sus cómplices, fueron detenidos por la policía por sospecha de estafa y las autoridades señalaron entonces que, tal y como habían indicado los miembros del equipo, los tres habían puesto en marcha un «código secreto» que consistía en toser para indicarle al concursante las respuestas correctas. Todos fueron declarados culpables en 2003, tras un largo juicio en el que los Ingram fueron condenados a 18 meses de prisión y Whittock a 12 meses. También fueron multados con 25.000 libras cada uno. Sin embargo, no pisaron la cárcel, y siempre han mantenido que son inocentes. Además, posteriormente participaron en otros concursos de televisión.

La serie, de tres capítulos, es una adaptación de la obra de teatro de James Graham («The Crown») y está dirigida por Stephen Frears . El papel del exmilitar lo hace Matthew MacFadyen («Orgullo y prejuicio», «Succession»), su esposa es encarnada por Sian Clifford («Fleabag»), y Michael Sheen («The good fight», «Masters of Sex») hace del presentador Chris Tarrant . Casi 20 años después, algunas voces mantienen sus dudas de que realmente los acusados hicieran trampa, entre ellos el autor de la obra teatral; así como el periodista Bob Woffinden y el exconcursante James Plaskett , que escribieron un libro al respecto.

Además de este histórico escándalo, el programa ha estado en el punto de mira debido a que su presentador es el controvertido Jeremy Clarkson , cuya afilada lengua ha provocado más de una polémica. Además de lanzar diatribas contras las personas homosexuales, con problemas mentales y las mujeres, mientras presentada el programa «Top Gear» también atacó a los españoles . Tras arremeter contra el Seat León preguntándose «quién querría comprarse esa cosa», afirmó que en España la gente estaba «hasta hace una semana disparándose unos a otros y apuñalando toros».