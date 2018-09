La pregunta picante que desconcertó a una comensal de «First Dates»

Actualizado 05/09/2018 a las 22:27

Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. El aficionado al formato sabe que no sabe lo que puede esperarse de una cita de «First dates»: los seres más diversos y extravagantes que pueblan nuestro país se dan cita, y nunca mejor dicho, en el programa de Sobera.

El primero en llegar al restaurante fue Kevin, al que Sobera presentó diciendo que tenía «una historia muy especial que puedes contarla aquí para que la gente vea cómo se puede ser feliz de muchas formas». El joven dijo entonces que «me he sentido chico desde siempre. Cuando era niño ya les decía a mis compañeros que quería ser hombre. Luego viví bastante mal cuando me salieron los pechos, me ponía camisetas y no aceptaba mi cuerpo». Sobera le preguntó por la reacción de su familia, y él dijo que «se lo conté a mis padres en 2015 y al principio les costó pero luego me ayudaron y sin ellos no podría haber salido adelante ni empezar la hormonación».

Dijo no tener ninguna preferencia especial en cuanto al físico de su pareja, y Sobera le presentó a Noelia, una estudiante madrileña de 18 años. Ella llegó demostrando que se toma con filosofía sus desgracias: «Yo he pillado cacho alguna vez en mi vida pero de milagro, porque ha pasado algo por ahí para mi como por arte de magia...Creo que eso con los años me ha hecho muy borde, pero hubo gente que me ha hecho ser así».

La primera impresión fue muy positiva para los dos, y cuando se sentaron a cenar las cosas fueron todavía a mejor. Al poco de sentarse Kevin le contó que era un chico transexual, algo que Noelia aceptó con total normalidad: «Me parece que sois las personas más valientes que hay». Al mismo tiempo Kevin abrió su corazón para contarle que también lo había pasado mal, y ella respondió confiándole que había tenido experiencias similares: «Como ves yo no me adapto a los cánones de belleza y he sufrido mucho por eso: me han llamado gorda y de todo». Al final, aunque ella sí quiso tener una segunda cita, él dijo que prefería «vernos de nuevo, pero como amigos».

También joven fue la segunda pareja de la noche. Manu es un opositor cordobés de 24 años que se presentó como «alguien muy picante: si veo culo me tiro al culo, si veo tetas me tiro a las tetas». Se sentó a cenar con María, una madrileña de 24 años que también está estudiando unas oposiciones. Los dos encajaron a la perfección, aunque ella reconoció que le gustaban «los chicos de un estilo totalmente opuesto al tuyo».

Llegados casi al final de la conversación Manu, sintiéndose más confiado, se lanzó a hacer las preguntas que más le interesaban, todas ellas relativas al sexo. Una de ellas dejó desconcertada a María, que no sabía cómo reaccionar a sus palabras: «¿Y qué tal llevas el tema de la masturbación? Porque para mi es muy importante que mi pareja respete eso...».

María dijo que no le importaba lo que hiciese su pareja y la cena siguió como si nada. Tras levantarse de la mesa empezaron a besarse apasionadamente y ahí el resultado ya estaba cantado: los dos se dieron una segunda oportunidad.