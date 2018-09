El PP exigirá explicaciones a Carmen Caffarel en la Asamblea de Madrid

Actualizado 06/09/2018 a las 02:00

El Grupo Popular va a solicitar hoy a la Mesa de la Asamblea de Madrid la comparecencia de Carmen Caffarel en la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. El PP ha tomado esta decisión después de que ABC publicara que el cargo que ejerce Caffarel desde el pasado junio como miembro del Comité de Expertos de RTVE es incompatible con el de consejera de la radiotelevisión pública madrileña.

Según las fuentes consultadas, el PP le pedirá explicaciones por el presunto incumplimiento de la ley que regula el ente autonómico. El apartado 1 del artículo 17 establece que «los miembros del consejo de administración estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido (...) siendo en todo caso incompatibles con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política». Caffarel fue seleccionada para el «comité de sabios» de RTVE a propuesta del Grupo Socialista en el Congreso.

Previsiblemente, la petición saldrá adelante en la Mesa de la Asamblea y Caffarel, exdirectora general de RTVE, será citada para comparecer a partir de octubre.

Contactada por este diario, aseguró que consultó la compatibilidad «con los letrados de las Cortes y me dijeron que no había problema», pero fuentes oficiales de la Cámara Baja han asegurado a ABC que «no consta» ninguna consulta de Carmen Caffarel a los servicios jurídicos acerca de la compatibilidad de sus cargos y que no han realizado estudio alguno en ese sentido.