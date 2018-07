Los posibles concursantes de «GH VIP 6»

Actualizado 31/07/2018 a las 01:46

Telecinco empieza a preparar la nueva edición de «Gran Hermano VIP» y son muchos los nombres que suena como posibles concursantes pese a qie aún queden meses para el estreno de la nueva edición. Los fans del reality más famoso y longevo de España no tendrán que esperar mucho más para tener una nueva edición en sus pantallas (y eso que al tropiezo del pasado enero del formato con «GH Revolution»). Aunque todavía no hay fecha de estreno, los primeros nombres ya están saliendo gracias a las pistas que los propios famosos han ido dejando. Lo que sí es seguro es que Jorge Javier Vázquez conducirá las galas, mientras que Sandra Barneda repetirá presentando los Debates.

El primer nombre que ha sonado es el de Oriana Marzoli. El millón y medio de seguidores que tiene la exparticipante de «Gandía Shore» u «Mujeres y hombres y viceversa» hace que sea muy suculento contar con ella para la productora ya que se asegura rascar unos puntos de audiencia gracias a sus seguidores. Otro tronista que suena para participar en la nueva edición de «GH» es Joni Marley.

Diego Matamoros está en negociaciones con la productora, según varios medios, pero todo apunta a que no tendría aún ni el precontrato firmado. Quien también afirmó que están hablando con los responsables del programa es Bárbara Rey. La exvedette no cerró la puerta a participar en la próxima edición del reality show pese a que podría tener una compañía no muy agradable. «Entraría en GH vip entre o no Chelo. Si está bien remunerado, no voy a dejar de hacer porque vaya ella», dijo en «Sábado Deluxe» el pasado sábado.

Como ya hizo Belén Esteban, son dos las colaboradoras que se están planteando participar en «GH VIP». Gracias a unos audios que reprodujo Rafa Mora en «Sálvame», descubrimos que tanto Lydia Lozano como Chelo García-Cortés están en plena negociación con la productora. «Si voy con todas las consecuencias, qué voy, ¿de estrella? (...) Yo cuando fui, pedí que fuera Chelo, cuando me reuní con los gordos, gordos, gordos, pedí que fueras tú (dirigiéndose a Chelo)», explicó la periodista.