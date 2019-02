Las polémicas más sonadas de Arcadi Espada

Actualizado 18/02/2019 a las 14:21

El pasado domingo Risto Mejide recibía a Arcadi España en su «Chester». Lo hacía en una entrega orquestada para hablar del escándalo en sus distintas facetas, lo que no estaba claro es si el presentador pensó que el propio periodista protagonizaría una durante la entrevista. Arcadi se marchó del plató antes de que se diera por concluido el programa y poco después de la grabación (pero unas semanas antes de la emisión) escribió un artículo en «El Mundo», titulado «Allí quedó, en su sofá», contando su versión de la entrevista y cargando duramente contra Mejide, a quien tachó de «tramposo».

Pero esa no es la primera vez que Arcadi Espada protagoniza una polémica. Algunos de sus artículos y muchas de sus intervenciones televisivas levantan ampollas y ofenden a distintos sectores, sobre todo a mujeres. Algunas de sus afirmaciones más polémicas y recordadas data de 2004 cuando en «No es lo mismo» aseguró que el «90% de los casos nadie mata a esa mujer porque sea mujer sino porque es su mujer» o la vez que dijo que «las mujeres son un 'lobby' potentísimo que puede cambiar la realidad en función de sus ansias de poder» a la revista «Vanity Fair».

Sin embargo, el espacio donde más debates ha desatado ha sido en «El programa de Ana Rosa», espacio del que es colaborador desde hace cinco años. «Si el ochenta y pico por ciento de españoles están a favor de esta huelga será que el ochenta y pico de españoles no son capaces de detectar o de observar esas discriminaciones abusivas, destructivas que vosotros incorporáis a las relaciones entre los hombres y las mujeres», dijo durante una de sus intervenciones en el espacio el año pasado.

Incluso ha tachado a las mujeres de padecer de victimismo. «El discurso correcto en estos casos no es aspirar a que las mujeres nos invadan a todos con su benéfica presencia en los consejos de administración, en los periódicos... A lo que las mujeres tienen que aspirar es que a un puesto de un hombre mediocre, le corresponde una mujer mediocre. (...) Las mujeres siempre son victimistas. Lo eran antes porque no podían trabajar, victimistas ahora porque pueden y se quejan. Las mujeres son victimistas sistemáticamente», expuso.

Las mujeres no es el único colectivo contra el que Arcadi ha atentado. El periodista ha cargado en diferentes ocasiones contra las personas con Síndrome de Down, a quienes tacha de «tontos, enfermos y peores»; incluso aseguró en una de sus columnas que debería forzarse a abortar a las madres que esperen un hijo con el síndrome de Down. «Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga», escribió.

Con Risto Mejide repasó algunas de sus polémicas más sonadas, pero el periodista no mostró intención ninguna de retractarse. No solo no muestra arrepentimiento alguno, Espada se reafirmó en cada una de sus opiniones. «¿Crees en todo esto que has dicho?», le preguntó Mejide. «Todo lo que digo es razonable y espero que cualquier persona razonable también lo crea». «Yo lo que veo es un polemista. Alguien contratado para llevar la contraria», le rebatió el presentador de «Chester».