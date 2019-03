Plataforma TVE Libre denuncia que TVE no emitió nada sobre Sánchez y la retirada del logo republicano

Actualizado 03/03/2019 a las 15:26

Plataforma TVE Libre, un grupo anónimo de profesionales de la cadena pública crítico con la gestión de Rosa María Mateo como administradora provisional única, ha criticado que ni el telediario de TVE ni el Canal 24 Horas dedicasen espacio a la polémica protagonizada este fin de semana por la Administración de Pedro Sánchez remitió –el pasado 1 de marzo– un correo circular a los diplomáticos y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se «solicitaba» el uso de un logo conmemorativo del 80 aniversario del comienzo de un llamado «Exilio Republicano».

El texto íntegro de la circular, calificada de «importancia alta», era el siguiente: «Como V.E. conoce, el presente año 2019 se conmemora el 80º aniversario del exilio republicano español. En el marco de dicha efeméride, la Administración española está organizando actos conmemorativos y se ha creado un logotipo al efecto. Para ampliar su difusión y su impacto en términos de comunicación, ruego a V.E. que inserte dicho logotipo en los pies de firma del correo electrónico del personal de esta Embajada o Consulado. Se remite adjunta plantilla a los efectos oportunos. Asimismo, el logotipo debe utilizarse en los actos que, eventualmente, organice esa Embajada o Consulado en el marco de dicha conmemoración, a cuyo respecto esta Subsecretaría remitirá próximamente un Telegrama circular. Se adjunta el logotipo en diversos formatos, así como su manual de aplicación. Finalmente, se solicita que todas las Unidades que hagan uso en dichos actos del logotipo lo comuniquen a la siguiente dirección de correo electrónico: 80aniversarioexiliorepublicano@mjusticia.es».

Rectificación en toda regla

Más tarde, después de que ABC sacase a la luz la noticia, a las 20,20 horas de la tarde de ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió un nuevo correo a todos los miembros del Ministerio y a todos los del Ministerio del Interior con el asunto «Logotipo 80º aniversario del exilio republicano» en el que se afirmaba que «Constatado con la Comisión interministerial organizadora que dicho logotipo está concebido para su utilización en los eventos relacionados con la celebración de dicho acontecimiento histórico, las Embajadas y Oficinas Consulares lo utilizarán con tal finalidad sin que sea necesaria su inclusión en los correos y comunicaciones de trabajo habituales». Rectificación en toda regla.

Sin embargo, la televisión pública no se ha hecho eco de la polémica petición ni de la posterior rectificación, algo que –como se ha visto más arriba– lamenta la Plataforma TVE Libre, que asegura que «para vídeos de Pedro Sánchez y ataques a Pablo Casado y Albert Rivera sí hay tiempo». Ramón Moreno, portavoz de PP, se ha pronunciado al respecto.

Quejas desde el PP

Ha asegurado que con el vídeo emitido por el canal 24 Horas en el que se insulta a Casado, la cadena pública «ha traspasado todas las líneas de neutralidad, objetividad y democracia que debería tener». En las imágenes de la polémica, emitidas dentro de la sección «De qué hablan las redes», se llamaba al presidente del PP «fraude» y «mequetrefe».

La propia cadena de noticias publicó después un tuit para pedir perdón por el exceso. «Pedimos disculpas por la emisión de un vídeo viral en el espacio “De qué hablan las redes” en el que un ciudadano descalifica a Pablo Casado. El criterio de esa sección es la viralidad. Pero entendemos que la televisión pública no debe emitir contenidos descalificatorios», explicaban. Para la Plataforma Libre, no fue suficiente: «Piden disculpas por Twitter pero no en antena y nadie dimite. Sois una deshonra para RTVE y el periodismo».

Desde el PP, por su parte, afirmaron que «si la administradora única de RTVE no desautoriza y condena de una forma rotunda estas prácticas de manipulación, maltrato y de ofensa, debe dimitir inmediatamente, porque no está en condiciones de garantizar la neutralidad y el respeto democrático» de RTVE».

Utilización partidista

Ramón Moreno añade que «es antidemocrático concurrir a unas elecciones en las que la televisión pública no solo hace seguidismo político, sino que permite y difunde insultos personales al líder de la oposición». En su opinión, esto demuestra que «el nerviosismo del PSOE ante las elecciones hace que el Gobierno se salte las últimas líneas rojas que le quedaban por quebrantar». Por todo ello, el portavoz popular volvió a exigir la dimisión de Rosa María Mateo, que «ha convertido a RTVE en RTVSánchez, una televisión de partido».