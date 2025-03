Mediaset ya promociona las vacaciones de Simón con Calleja: «Las necesitaba; ya no daba para más»

Se desconoce qué habría hecho Mediaset España si no hubiera trascendido públicamente esta semana que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón estaba en Mallorca grabando «Planeta Calleja» , el programa de aventuras y entrevistas que presenta Jesús Calleja en Cuatro. El formato, con producción de Zanskar Producciones , formaba ya parte de la batería de estrenos de la cadena este otoño y este miércoles por la tarde se adelantó un avance del encuentro entre Simón y Calleja, todavía en plena grabación.

Se trata de un vídeo grabado este mismo miércoles en el que ambos están a punto de hacer escalada. «Tengo un invitado muy especial aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí», aclara Jesús Calleja al principio del vídeo.

«Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas han hecho bien, qué cosas mal y, sobre todo, muy importante, qué nos espera en el otoño e invierno; qué va a pasar el próximo año y cuándo va a terminar esta pandemia. Hay conversaciones muy interesantes que yo mismo me he quedado impactado», continúa el presentador.

«Estas conversaciones las hemos tenido mientras hacemos las actividades que nos gusta; ¡le hemos dado una caña que no podéis imaginar!», amplía. Buceo, paseo en globo, descenso «radical» en bicicleta y escalada son algunas de las actividades que podrán verse en la entrega protagonizada por Fernando Simón. «Espero que os guste este programa porque no tiene desperdicio», emplaza Calleja.

«Yo, por ahora, me lo he pasado muy bien; necesitaba unas vacaciones que afortunadamente me he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio y cuando me llamaste para si me apetecía venir contigo, ¡vamos!, ¡por supuesto!, ¡encantado!», contó Simón. «Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba; ya no daba para más», se defendió. Ambos hombres bromean con la ausencia de su mujer -que está trabajando- y Calleja confesó que nunca se había imaginado esa escena de escalar junto a Simón.

Las últimas palabras del presentador («Muy pronto en Mediaset») dejan caer que esta entrega de «Planeta Calleja» (Cuatro) podría recalar en horario de máxima audiencia en Telecinco, tal y como pasó a principios de año con Ana Botín , cuyo programa se emitió en ambos canales del grupo de comunicación.

