Chicote se enfrenta al cocinero más «guarro» de «Pesadilla en la cocina»: «Será cerdo el tío...»

Esta semana, «Pesadilla en la cocina» se ha marchado hasta Rota (Cádiz), para acudir al rescate de Pepe's Cantina , un local que es de todo menos un restaurante ordenado. Pepe, dueño, oficialmente es cocinero, pero hace de todo. Lo mismo que María , camarera del local. Además, también está empleado José Carlos , hijo de Pepe, como ayudante de cocina.

El restaurante, según su dueño, «es un texano mexicano . Es todo artesanal, prefiero hacerlo todo a mano», decía mientras el programa ofrecía imágenes de latas que se abrían y botes que se destapaban. Aunque el puesto de Pepe es el del «cocinero, a la vez suelo hacer los cócteles en la barra. Y camarero si hace falta también».

Pepe considera que el problema de su negocio reside en la falta de clientela al haber bajado la afluencia de militares en la Base de Rota . Pero en realidad es que la comida y la organización era muy deficiente. Por eso, Chicote acudió con el equipo de «Pesadilla en la cocina» para poder resolver sus problemas.

La historia de Pepe fue curiosa. Después de abrir el primer restaurante mexicano de Holanda, su local lleva dos años sin funcionar en Rota. ¿Por qué? Pues para eso había llegado Chicote , y lo primero que hizo fue pedir diferentes platos de la carta para comprobar los sabores de Pepe's Cantina.

Para realizar la degustación, el chef decidió pedir tacos, nachos, guacamole, mazorca, costillas de cerdo, junto a un cóctel sin alcohol. Aunque en la cocina le reclamaban, Pepe estaba centrado en su cóctel. «Me siendo como un niño tomando un sirope helado de fresa» , comentó sobre le mismo. En cuanto a los nachos, dijo que «el guacamole es casero pero está escaso de sabor, y los quesos son plástico». Los tacos estaban «blandos», con arroz «asqueroso, duro, que es como comerse un trozo de plástico», y «seco y como todo lo demás, muy falto de sabor» .

El plato grande del restaurante, las costillas, supusieron su «gozo en un pozo». «Es como una costilla de cerdo pasada por la plancha, cruda y que se queda cruda. No hay sabor de barbacoa» . Estos comentarios no le sentaron demasiado bien a Pepe, aunque lo peor estaba por llegar: la visita a las cocinas.

«Esto es como una cocina de casa adaptada. Madre mía, aquí tienes chocolate del bueno. Es de mucho tiempo de la plancha. Tienes que limpiarlo cada día, no cada semana». Al descubrir los ingredientes, descubrió que algunos de los elementos que usaban en cocina no eran aptos para el uso en cocina. Además, descubrió que la nevera tenía muchísimos años.

Uno de los grandes problemas del local residía en el reparto de funciones en el restaurante. «Vengo por temporadas, cuando puedo. Estoy donde pueda. Según cada cosa que pidan, si puedo lo hago, pero sino lo hace él», comentó José Carlos a Chicote sobre un funcionamiento que no le terminó de cuadrar. Por ello, pensó que lo mejor sería ver dicho sistema en funcionamiento.

Pepe abandonó la cocina para preparar las bebidas, algo que suponía un retraso la salida de las comandas. Pepe se dedicaba a correr de un lado para otro, intentando abarcar en todos los lugares, mientras que no apretaba nada. «Llevamos una hora y medio esperando» , empezaban a denunciar los clientes famélicos que deseaban que les llegara la comida. Los pocos platos que salían de cocina iban con errores de diferentes errores, lo que provocaba que el servicio se retrasara aun más. Finalmente, los clientes se terminaron marchando.

Y es que, además, aunque Chicote intentó enderezar el servicio, fue imposible. Esto fue porque Pepe no le hacía caso al cocinero, algo que les llevó a la discusión, sobre todo porque acusaba al cocinero de «Pesadilla en la cocina» de haberle insultado. «En eso mientes. No te he insultado. Pero estás pasando de mí, no me dejas trabajar».

«Intento trabajar. Estoy contestando. Si me metes presión, para qué quieres que te conteste. Yo hago las cosas que tengo que hacer», le contestó Pepe, mientras que le comentó a las cámaras de «Pesadilla en la cocina» que el problema era que «Chicote te señala y te pone nervioso. Al final hay veces que te entran ganas de decirle que hasta aquí hemos llegado».

Al día siguiente, Pepe y Chicote pudieron hablar a solas. «Lo primero es que aceptes las cosas que te digan aunque a ti no te gusten», le dijo el chef que es lo que tenía que hacer, aunque parecía que Pepe no le había escuchado, ya que se dedicaba a tirar los balones fuera sobre lo que estaba pasando en su restaurante.

Para ello, en el segundo servicio, el objetivo de Chicote era establecer un sistema de organización definido en funciones para los tres empleados. María sería la camarera, mientras que Pepe y José Carlos trabajarían en cocinas, aunque estableciendo entre ellos sus límites. Aunque los platos se habían dividido, como José Carlos se había marchado a comprar algunos alimentos fue Pepe el que se ocupó, temporalmente, de todo.

Desde el principio, todo funcionaba con muy mal pie. No solo la suciedad y las malas elaboraciones estaban saliendo a las mesas. Además, la falta de alimentos limitaba mucho los platos a sacar. Durante este segundo servicio, se encontró Chicote con otro problema: la falta de limpieza Pepe en cocinas.

«La madre que me parió... será cerdo el tío» , comentó al ver cómo cocinaba, enjuagaba y evitaba limpiar cada dos segundos. «Me saca de quicio», decía Pepe ante un Chicote que le pedía limpieza. Esto volvió a llevarles a la discusión. «Eres un mentiroso compulsivo, me engañas cada dos minutos» . «Anda, anda, asfixiado me tienes», le respondía Pepe, que no respetaba los comentarios del cocinero.

Además, Pepe, entre plato y plato, aprovechó para irse a tomarse un chupito de tequila. «Pensaba que no me había visto. Pero tiene ojos hasta en la nuca», comentó Pepe. Mientras, ni un solo plato había salido, a pesar de haber pasado más de una hora desde que entró la primera comanda.

Poco a poco, además, el resto de los trabajadores se iban calentando con el mal funcionamiento del servicio. «Me agobia mucho la situación que estamos viviendo» , comentó María mientras se levantaban unos clientes de su mesa. Al mismo tiempo, Chicote y Pepe continuaban con su discusión en cocinas. «Malito me pones, malito», le dijo al cocinero.

Mientras, José Carlos era el único que intentaba, en cocinas, sacar el servicio adelante, un trabajo que Pepe no le valoraba, y le decía todavía que era un vago. De esta forma, llegaron al final del servicio entre gritos. De hecho, Pepe llegó a discutir con su propio hijo, al que terminó echando a patadas del local. «A tomar por culo te vas tu, que eres un sinvergüenza. Querías que este señor me echara las culpas de todo , y se ha dado cuenta de que eres un caradura», le dijo José Carlos a su padre, mientras cerraba con un portazo el local. Mientras, María lloraba desconsolada al ver que no había solución aparente en el restaurante. Chicote les volvió a juntar minutos después para intentar que volviera a sembrarse la cordura en el local, aunque José Carlos seguía empeñado en marcharse del Pepe's Cantina.

Por ello, al día siguiente intentó que se cerraran las disputas del local, y para ello les llevó a un centro de pesca en el que debían de trabajar en equipo para poder capturar peces . El objetivo era poderles demostrar que si trabajaban juntos conseguían lograr el éxito, mientras que si cada uno tiraba por su cuenta no lograban nada.

Por último, quedaba la renovación del local , que sobre todo apostó por una nueva pintura, cartel, mesas, al igual que cocina y, sobre todo, una carta que sorprendería a los comensales y les serviría para reflotar el restaurante. Pero el gran reto no era renovar la fachada del Pepe's Cantina, sino que se notara que «Pesadilla en la cocina» había pasado por ellos.

Durante le servicio de reapertura , tanto José Carlos como Pepe estaban completamente perdidos. De esta forma, quedaba claro que parecía que la organización no estaba funcionando. Pepe no se conocía las recetas, y mientras las comandas se acumulaban. «Me estás tomando por el pito del sereno. Me dijiste que lo ibas a estudiar por la noche. ¿Cuál es el resultado?» , le preguntó Chicote. «Mal estudiante », le dijo un Pepe ante un chef de «Pesadilla en la cocina» desesperada. «Me entran ganas de llorar, todo el trabajo que hemos hecho para dar una reapertura así».

Los comensales, mientras, empezaban a quejarse, mientras Pepe y su hijo seguían completamente perdidos en cocina. Fue Alberto Chicote el que se puso al frente de la organización de la cocina, llegando incluso a tener que cocinar. José Carlos fue encontrando su sitio. «Pepe, puedes irte a fumar, porque para lo que haces...» , le espetó el cocinero, desesperado por la actitud del jefe.

Finalmente, el servicio pudo salir adelante por la ayuda de Chicote, pero no por Pepe. «Os lo dije ayer, ¿verdad? Estudiaros el menú. Me siento defraudado por tí, Pepe. Todos se han esforzado. Es evidente que hay una falta de dirección enorme», dijo el cocinero de «Pesadilla en la cocina». Como mensaje final, Chicote le dedicó a Pepe unas últimas palabras: «Ya que no me has hecho caso durante toda la semana, escucha esto: Sin trabajo, esfuerzo ni sacrificio, no sacas esto adelante ni aunque te lo pinte de oro» . Sin duda, el programa parece no haber hecho efecto para el dueño del local, por lo que todo apunta a que más pronto que tarde terminará echando el cierre.