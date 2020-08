Pesadilla en la cocina Alberto Chicote: «La mierda de la cocina es de hace diez años» El restaurante Mizuna Thai, situado en Gerona, continúa abierto y ofrece servicio a domicilio para paliar la cuarentena

El confinamiento ha provocado que muchos de los programas que vemos en la parrilla hayan retrasado la emisión de sus nuevas entregas. Entre ellos, «Pesadilla en la cocina». El espacio de Alberto Chicote está emitiendo visitas que el cocinero realizó años atrás. Este jueves se ha podido ver de nuevo cómo el chef viajó hasta Gerona para inspeccionar Mizuna Thai, un restaurante contaba con una deuda de 300.000 cuando se grabó el programa. Actualmente, continúa dando servicio de take away y a domicilio durante estos días tan complicados y tanto su carta como su servicio han mejorado.

Este restaurante chino estaba (y está) regentado por una familia china. «Aquí trabajo con mi madre, mi mujer, mi hermana y mis dos cuñados», contaba Yon, el dueño del negocio. Pero abarcaba cocina china, japonesa y tailandesa. «Tiene una carta interminable y oferta imposible. Tardo en leerme toda esta carta y en elegir 20 minutos fácil. Si esto lo hace tal y como está... No me explico cómo no pueden tener público. Tiene una pinta excelente», reflexionaba Chicote a cámara.

La lista superaba los cien platos, algo casi imposible de memorizar. Si a eso le sumamos que la mayoría del equipo no hablaba español, mejor dejar ahí la conversación. Por eso, Yon, el dueño del restaurante, y el cocinero decidieron ponerle números a los platos en lugar de nombres, para facilitar su localización. «Menuda mierda de sistema de trabajo», apuntó el chef de laSexta. Pese a sus esfuerzos, el dueño no consiguió que sus cocineros memorizaran las recetas y eso provocaba que fuese él mismo quien tuviera que confeccionar los platos en varias ocasiones. Pero también se hacía cargo de los pedidos a domicilio ya que Yon era el único que hablaba español.

Servicio lento y descuidado

«Llevamos dos horas esperando», aseguraba una de las clientas. Y era verdad, o al menos eso apuntó el programa. No es que no le hubiesen servido un solo plato, es que a algunos ni siquiera le habían tomado nota de las bebidas. «Me siento muy solo», apuntaba Yon a cámara.

«Lo que veo aquí es un dueño muy entusiasta que quiere tirar de todo, pero al que nadie sigue», comenta Chicote. Por eso, el cocinero decidió citar a solas a Yon. «Creo que hay falta de convicción y hay que explicárselo bien a tu familia», dijo. Eso, y limpiar. «La mierda de la cocina no es de un año ni de medio. Es de los diez años que lleva el restaurante ahí. Todos los cocineros que han pasado por el restaurante han pasado de eso», explicó el dueño. «Chicote tiene más carácter que un dragón», añadía la madre de Yon.

Para intentar encauzar el restaurante, Alberto Chicote hizo más de lo que nos tiene acostumbrados. Volvió a mandar a su equipo de reforma para que le dieran un aire totalmente distinto al Mizuna Thai. Pero también hizo cambios importantes en la carta. «De 192 pasamos a una selección de platos que en total son 29. Hemos hecho una selección del sudeste asiático y algo de Japón dándole un guiño a la catalana», contó Chicote. Por suerte para los comensales actuales, la oferta sigue siendo limitada.

Sin embargo, mucho de los problemas que veíamos al principio del programa perduran a lo largo del mismo. «Vais más lentos que el caballo del malo», dijo Chicote. Los cocineros se pusieron a preparar los platos uno por uno. «Tenéis que empezar a aprender a cocinar dos platos a la vez», continuó. Pero eso se debía a la falta de coordinación de Yon, quien «tiene mucho que aprender». El equipo de Mizuna Thai no se dio por vencido: «El fracaso es la madre del éxito». Y menos mal.