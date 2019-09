Dos periodistas de «Cazamariposas» se mofan en plena búsqueda de Blanca Fernández Ochoa

Actualizado 04/09/2019 a las 09:53

España sigue pendiente de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, que parece avanzar sin demasiadas novedades. Pasan las horas y la preocupación de la familia y los seguidores de la deportista comienza a transformarse en tristeza y desesperación. Sin embargo, ese sentimiento parece que no es compartido por todo el mundo, ni siquiera por todos los voluntarios que han acudido hasta Cercedilla para intentar recolectar alguna pista que ayude a determinar el paradero de la que fuera olímpica.

Hasta allí se desplazaron periodistas de distintos medios, entre ellos ABC, para poder informar de cualquier última hora que pudiera presentarse. En el lugar también estaban presentes dos reporteros de «Cazamariposas». Ambos compartieron un vídeo en Instagram que ha levantado ampollas y que les está costado un sinfín de críticas.

En el vídeo, que posteriormente ha sido eliminado y recuperado por un usuario de Twitter, decían lo siguiente: «Estamos aquí, en un momento de relax y tenemos una pregunta. Todo el mundo está aquí muy serio con el tema y nosotros estamos muy bien. Nos da un poco igual. ¿Somos malas personas?», se cuestionan los periodistas de «Cazamariposas».

En otro vídeo, cuyas palabras recoge 20Minutos, el mismo periodista asegura: «El ambiente es tenso, los periodistas están serios... Nosotros estamos aquí gritando y partiéndonos el culo...». Estas palabras han provocado una oleada de duras críticas hacia los dos periodistas y hacia el propio espacio de «Cazamariposas».

«La gente esta seria y compungida porque hay algo que se llama empatía, ponerse en el lugar del otro. Hay una persona desaparecida y no se saben las consecuencias. No es un paseo», decía uno de los comentarios. «Malas personas no se, sí se que deberían cambiar de curro, alguien con la empatía de una ameba no debe cubrir ninguna noticia que tenga que ver con seres vivos», añadía otra usuaria.