La periodista Marta Fernández, acosada por un fan durante dos años

Marta Fernández, la que presentadora de los informativos de Telecinco y posteriormente de Noticias Cuatro, ha roto su silencio para relatar el calvario que sufrió durante dos años. La periodista fue acosada por un desconocido durante dos años. «Comenzó a acercarse físicamente», explicaba la presentadora, que ha puesto una orden de alejamiento, en «Espejo Público».

El acoso comenzó a través de redes sociales en 2017. «Eran mensajes raros pero nada preocupantes», relataba la presentadora. «Más inquietante si acaso era la insistencia, porque eran bastante frecuentes. Lo más alucinante es que mi acosador se identificaba». Fernández recibió cartas que el mismo escribió y en las que aparecía el remite completo.

«Una noche de Reyes llego a mi casa y me encuentro una caja en el balcón. Comprendí que no solo me escribía cartas a casa, sino que había estado allí en mi puerta y me podría haber roto el cristal del balcón», recordaba. La presentadora, consciente de lo peligroso de la situación, decidió poner el caso en manos de la Policía, concretamente en la comisaría de Centro de la capital: «Comenzó a presentarse debajo de mi domicilio».

Los agentes lograron averiguar la identidad del acosador, un hombre de 44 años con antecedentes por robo con violencia y lesiones y con domicilio en Madrid. Finalmente, pocos días después fue detenido por el Equipo de Delitos contra las Personas de la citada comisaría. Actualmente, el acosador tiene una orden de alejamiento de 500 metros y podría enfrentarse a una pena de hasta dos años de prisión. Pese a las medidas tomadas por la Policía, Marta Fernández ha confesado que sigue teniendo miedo.