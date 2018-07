La periodista María Gómez, acosada mientras grababa en el Mundial de Rusia 2018

Actualizado 01/07/2018 a las 10:27

La periodista de Telecinco María Gómez, enviada especial en el Mundial de Rusia 2018, ha sido víctima de un nuevo caso de acoso en directo. Gómez se encontraba grabando una pieza para un reportaje cuando, de repente, un hombre se le acercó corriendo para besarle en la cara sin su consentimiento.

«Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal», escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Moscú. Hoy mismo.



No es el primer caso de acoso que se produce en este Mundial de Rusia 2018. De hecho, la semana pasa la propia periodista denunció el acoso que habían sufrido varias compañeras en las calles. «Es muy necesario decir que ya basta de esas conductas y es muy necesario decírselo a la gente, a los aficionados. Somos profesionales trabajando y merecemos respeto. Y ante todo, somos personas. Gracias por el apoyo. Abrazos desde Rusia», escribió desde su Twitter.