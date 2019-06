La periodista insultada por la presidenta de la ANC abandona Cataluña: «Usó "española" de modo despectivo»

Actualizado 21/06/2019 a las 11:28

Blanca Basiano, periodista de Antena 3 en Cataluña, sufrió ayer los insultos de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, que no se dio cuenta de que los micrófonos la estaban grabando. Paluzie, tras la rueda de prensa, comentó con otro dirigente de la entidad independentista las preguntas de la informadora, que no le gustaron. «Qué desagradable la periodista aquella. ¿De qué medio era? La morena, la española esta. Qué pesada, qué pesada. No te voy a dar el titular que quieres, borde», espetó la dirigente independentista.

«Lo que me parece increíble es que usara la palabra "española" de modo despectivo», ha contado la periodista esta mañana en Espejo Público. Después comentó que dejaba Cataluña para regresar a Pamplona. Eso sí, según comentó Susanna Griso, su marcha no tiene que ver con los enfrentamientos que ha tenido con dirigentes independentistas. «Blanca se va de Cataluña por cuestiones personales, que quede claro que nada tiene que ver con lo que estamos hablando».

Blanca Basiano ha contado las dificultades de trabajar en un ambiente en el que ha hecho «mucho callo». «Situaciones incómodas como esta son habituales», explicó. «No quieren contestar o no saben cómo hacerlo. Usan eufemismos», recoge el HuffPost.

Casualmente, la periodista de Antena 3 es la misma que hace unos días vivió en directo y feo incidente con la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que no quiso responder a la pregunta de Basiano. Budó explicó que en el turno de preguntas en español los periodistas tenían que repetir las mismas cuestiones que se habían hecho antes en catalán por otros compañeros. Al menos Budó se excusó después, como ha contado la reportera de Antena 3. De la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana no han llegado todavía las disculpas.

La periodista también sufrió un escrache en directo de manifestantes de CDR. Durante una marcha contra el el juicio al procés, no dudaron en boicotear el trabajo de la periodista durante una conexión en directo para el informativo de las 15.00 horas en el canal de Atresmedia. «Como estáis viendo, me lo están poniendo muy difícil a la hora de informar», afirmó la Blanca Basiano durante el directo.

Los manifestantes, al grito de «libertad para los presos políticos» impidieron por todos los medios la conexión. Los allí presentes no pararon de increpar y proferir insultos a Basiano, que se quejó de los impedimentos que se estaba encontrando para ejercer su trabajo. Los manifestantes llegan a tapar el objetivo de la cámara de Antena 3 e, incluso, empujaron e insultaron a la trabajadora durante la conexión en directo.

Al grito de «prensa española, manipuladora», Basiano fue acorralada por los allí presentes para vetar, así, cualquier intento de información sobre lo ocurrido en Cataluña. «Los periodistas nos estamos convirtiendo en el objetivo de algunos manifestantes», afirmó la periodista a Vicente Vallés durante el informativo nocturno.