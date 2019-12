Una periodista critica el sistema de preguntas de la rueda de prensa de Sánchez: «Es la primera vez que no nos dejan levantar la mano»

Actualizado 02/12/2019 a las 20:06

Mientras Greta Thunberg, la joven activista medioambiental, está a punto de desembarcar en Lisboa, España celebra desde este lunes en Madrid la Cumbre del Clima, a la que asisten representantes de 196 países y líderes de medio centenar de ellos.

Tal y como escribe Isabel Miranda, «la COP25 marca el pistoletazo de salida para que los casi 200 países que conforman el Acuerdo de París recrudezcan su lucha contra el cambio climático. Para la ONU es hora de tomarse en serio el recorte de emisiones: los países deberían quintuplicar sus planes de reducción de gases de efecto invernadero para evitar los peores efectos del cambio climático. Además, durante las próximas dos semanas, deberán cerrar la letra pequeña del funionamiento del acuerdo firmado en París».

Marcada por ausencias destacadas como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de China, Xi Jimping o el de Rusia, Vladimir Putin, la polémica en la Cumbre del Clima ha venido dada, sin embargo, por la queja de una periodista chilena, María Julia Arana, sobre el sistema de preguntas ideado para la COP25.

Su crítica se ha producido después de la intervención del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de Pedro Sánchez, porque no les facilitaronn «un espacio de prensa para levantar la mano». La periodista ha asegurado que les han hecho organizarse «para elegir quiénes van a preguntar», algo que no considera «justo para el resto de los periodistas».

«Me gustaría mencionar que mi colega tiene cinco cops y yo dos y yo dos. Esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar. No es solamente en este evento, también en otros. Quería mencionar esto porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas», ha dicho la periodista en su intervención durante la Cumbre del Clima.