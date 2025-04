«¿Perdona?»: Roberto Leal no da crédito al recibir un insulto gratuito de Rafa en 'Pasapalabra' El presentador se ha tomado al pie de la letra el título de una canción de 'La Pista Musical'

Hace muchos programas que el duelo entre Rafa y Orestes en 'Pasapalabra ' se ha puesto serio. No en vano, está en juego un bote de 2.158.000 euros ; además, el premio crecerá todavía más la semana que viene. No en vano, este viernes 17 de febrero ninguno de los dos concursantes completó las 25 definiciones del 'Rosco', aunque el burgalés volvió a ganar el programa y estuvo cerca.

Pero para conseguir el bote de ' Pasapalabra' son fundamentales también las pruebas previas, donde ayudados por cuatro invitados (dos en cada equipo), el burgalés y el sevillano van acumulando segundos para el 'Rosco'. Y de ellas, 'La Pista Musical' es sin ninguna duda la más divertida, a la vez que suele dejar grandes momentos. Como el protagonizado esta tarde por Orestes y Rafa .

Los Ronaldos en 'La Pista'

En su turno les tocó 'Idiota', una canción de 1994 que no reconocía ninguna de los dos. Tras el segundo fragmento al sevillano ha empezado a sonarle, aunque sin dar con el título. « Coque Malla , Los Ronaldo s, pero de poco me sirve porque no sé cómo se llama», admitió.

El burgalés estaba aún más perdido, y al tuntún empezó a tararear el estribillo de ' Superjunkies' , de Leiva, explicando que «se parece un poco el tonillo a esa y ya está».

La tercera y definitiva pista era el título en inglés, anunciando Leal que estaba compuesto por una sola palabra. La respuesta estaba clarísima, pero Rafa ha sido más rápido con el pulsador y la soltó con mucho énfasis. «¿Perdona?», reaccionaba Leal haciéndose el ofendido por el 'insulto' del concursante.