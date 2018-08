Los peores momentos de los presentadores en televisión

De «botellón» en pleno Telediario

La «pillada» más emblemática de Beatriz Pérez Aranda sucedió cuando la periodista del Canal 24 Horas hizo (y fue cazada por la cámara) una mueca a su equipo mientras simulaba que bebía. No sabemos si quería una copa, rascarse la nariz o, simplemente, pedía un vaso de agua, pero sin duda, su forma de disimular es lo mejor del vídeo.

«Como un pepino»

Pérez Aranda tiene todas las papeletas para destronar a Matías Prats como el presentador que nos ha hecho reír. La periodista del Canal 24 Horas volvió a meter la pata con un gazapo que ya se ha convertido en un clásico de la red. En esta ocasión, la presentadora no encuentra otra palabra más adecuada que «pepino» para describir la velocidad a la que conducía el piloto de Fórmula 1 Robert Kubica en el Gran Premio que se disputaba en ese momento.

«Pero esto qué es»

Pero, obviamente, Beatriz Pérez Aranda no ha sido la única que ha metido la pata en pleno directo. Durante el Mundial de Fútbol de 1998, Matías Prats intentó dar paso a José Ángel de la Casa en dos ocasiones, pero en ambos casos las imágenes no se corresponden con las anunciadas, lo que provoca que el periodista exclame un sonoro «Pero esto qué es», que debió asustar a todos los presentes en el plató y a los telespectadores. Aunque ocurrió hace 20 años, el monumental enfado de Matías Prats sigue siendo una de las pifias más recordadas de la televisión en España.

«Cuánto cabrón»

«Cuánto cabrón» hay suelto por los platós. Otra memorable metedura de pata, ocurrió tras la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988. Tras cerrar la conexión con Calgary, el presentador comienza a despedir el programa, pero las risas de sus compañeros le hacen pensar que es víctima de una broma, lo que le lleva a exclamar «¡Cuánto cabrón!». Cuando le dijeron que se encontraba en el aire no supo reaccionar y el realizador se vio obligado a finalizar la emisión, sin despedida, con un plano del logotipo de Televisión Española.

Con las manos en la masa

Ante todo, compostura. Lorenzo Milá marcó un estilo a la hora de presentar informativos en la televisión pública española. Sin embargo, eso no impidió que también fuera cazado haciendo algo que no debía ser emitido, como en este vídeo en el que le vemos colocarse la camisa y los pantalones justo al final de una noticia. Eso sí, el presentador no titubeó ni un segundo. Se disculpó y continuó con el informativo como si no hubiera pasado nada.