Actualizado 23/04/2020 a las 00:34

El Monaguillo no es Nostradamus, pero, además de muy simpático, es un tipo listo. «Mañana es el titular: "Pablo Motos duerme con la cabeza en el mini-bar"». «Todavía no ha acabado la noche, igual hay más titulares», replicó el conductor de «El Hormiguero». La noche acabó y no hubo titular mejor, y eso que los invitados dieron juego y eran de postín (el actor Miguel Ángel Silvestre y el futbolista Joaquín), y eso que una mujer de 74 años que ha superado el coronavirus se llevó 3.000 euros de regalo. Pero ni así.

Con la excusa de la detención del alcalde de Badalona muy pasado de alcohol, Motos y sus colaboradores repasaron algunas jornadas de excesos. Si fuese una competición, la habría ganado sin duda el conductor del programa.

Motos contó que una vez fue con su jefe de sonido, campeón de España de wakesurf, y otra gente a practicar ese «deporte agotador» en un lago. Se conoce que combinaron la práctica deportiva con el «levantamiento de vidrio». «Fui incapaz de controlar mi nivel de "pedo"... Me llevaron al hotel», empezó contando.

«Llego al hotel y digo: "Qué mal esta habitación. Estos muebles hay que cambiarlos de sitio". Moví toda la habitación y la dejé a mi gusto. Me meto en la cama y digo: "Qué calor. Es que aquí no hay aire acondicionado, no hay nada". Y, con el "pedo", la idea que se me ocurrió fue: "Ostras, pues en la nevera del minibar". Y entonces abrí la puerta, saqué las botellas y metí la cabeza en la nevera del mini-bar. Y allí dormí. Con la cabeza en el mini-bar». «Recuerdo con horror el despertar. Una luz blanca, había una reja. Yo no entendía nada... Con un dolor de cabeza horroroso», concluyó.

Una de las mejores primaveras de Silvestre

Tras las batallitas etílicas del personal del plató, llegó el turno de los entrevistados. El primero fue Miguel Ángel Silvestre, que está pasando el confinamiento con su progenitora. «Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con mi madre. Me fui con 13 años de casa a jugar al tenis. Después, a Valencia, a estudiar Fisioterapia. Más tarde a Madrid, interpretación...», enumeró el actor.

Aprovechando las horas de estas obligadas vacaciones por culpa de la pandemia, está estudiando Matemáticas. «Seis o siete horas al día», nada menos. «Es algo que siempre quise hacer. Es el idioma de la naturaleza», explicó el intérprete, que colabora con organizaciones como Reforesta y Oceana. De seguir así, «en el 2042 no va a haber peces comestibles en el mar», advirtió.

Muy preocupado por la contaminación, le sacó el lado positivo al confinamiento: «La vida nos ha dado la posibilidad de ver qué le pasa al planeta si no lo explotas. Y lo que tenemos es una de las mejores primaveras... Aires más limpios, reforestación, peces que estaban en extinción, incluso animales como uno de los buitres que estaba en extinción deja de estarlo... Teniendo en cuenta lo vulnerables que somos, a mí me gustaría salir de esto sabiendo un poco todo esto».

Joaquín recuerda a las víctimas del COVID-19

Con confinamiento o no, el humor sigue siendo la marca de la casa del futbolista Joaquín. No veía al presentador de «El Hormiguero» desde la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. «Hubo dos atracciones en la boda de Sergio. Los coches de choque y ver bailar a Pablo», recordó entre carcajadas el jugador del Betis al principio de su intervención.

Tras echar unas buenas risas durante la amena entrevista, y antes de colgar la videollamada, el futbolista quiso tener un recuerdo para las 21.757 víctimas de la pandemia. «Hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos ha dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grande. Y de toda esa gente me voy a acordar». «Nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Los héroes llevan uniforme y están en la calle al servicio de todos nosotros. Gracias a esa gente, vamos a poder seguir con nuestras vidas», reflexionó el internacional español, que después añadió al personal de los supermercados a su lista de agradecimientos.

Motos aportó unas reflexiones propias tras sentido discurso de Joaquín: «Ojalá tuviesen el material mínimo imprescindible para poder trabajar Y ojalá tuviésemos ya de una vez los test. Tendría que tener uno un test en la farmacia más próxima».