Un desolado Joaquín rompe a llorar al abrirse sobre su retirada: «Este año me sobraba»

El fichaje de Joaquín por Antena 3 ha sido todo un acierto. Y es que, el futbolista le está reportando mil alegrías a la cadena de Atresmedia, desde que al inicio de la nueva temporada se estrenara como comunicador con su programa de entrevistas 'El Novato'. Pues bien, ese éxito continúa teniendo sus ecos con la docu-serie ' La penúltima y me voy ', un formato en el que el deportista se abre más que nunca a los telespectadores mostrando su vida personal y profesional. Precisamente, su lado como futbolista de élite fue uno de los grandes momentos que dejó este jueves Joaquín , al sincerarse a pleno corazón sobre ru retirada. Un momento muy emotivo, en el que el deportista rompió en lágrimas al hablar sobre su retirada y al dejar una confesión que nunca había hecho anteriormente.

'La penúltima y me voy' afrontaba un jueves más, un nuevo programa con el que la audiencia desde el sofá de sus hogares se disponía a conocer un poco más a Joaquín y, de paso, reírse con sus siempre divertidas anécdotas. Sin embargo, en esta ocasión no destacó alguna divertida anécdota como la que protagonizaba el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera la semana pasada, sino que la historia que más atención captó de los telespectadores fue cuando Joaquín en una escena muy íntima hablaba sobre su retirada.

«Está siendo un año difícil para mi», empezaba diciendo el futbolista muy serio, acerca del papel que estaba teniendo esta temporada en el Betis . «Hay mañanas que digo... Uf... Lo mismo este año me sobraba porque yo no quería esto», confesaba el deportista completamente desolado.

Así, Joaquín pasaba a relatar los motivos por lo que tenía dicha sensación. «No estoy siendo yo y... joe... me duele un montón el no poder ir a entrenar y ser feliz», aseguraba el futbolista a punto de romperse ante las cámaras de ' La penúltima y me voy '.

Ante la dolorosa situación que Joaquín narraba que estaba viviendo a nivel futbolístico, el deportista comentaba a los telespectadores de Antena 3 cómo estaba tratando de sobrellevar la temporada. «Intento de sobreponerme cada mañana, sabiendo que lo que me va a tocar es no jugar», finalizaba diciendo el futbolista en ' La penúltima y me voy ' con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, este no fue el único momento en el que Joaquín tuvo que abordar el tema de su jubilación , puesto que en otro momento del documental, su mujer, Susana Saborido , preguntaba directamente por su futuro. «¿Tú qué vas a hacer el año que viene?», le cuestionó la esposa del jugador, a lo que este se quedó sin una respuesta clara. «Tengo 40 años ya, no estoy jugando lo que me gustaría...», se lamentaba Joaquín, mientras que Saborido lo trataba de animar. «Piensa que, en vez de jugar tanto, vas a disfrutar más de otras cosas. De tus compañeros, de tu club, de tus risas, de tus momentos... de tu vida, porque eso es tu vida. Tómatelo de otra forma. Ya has demostrado quién eres, qué clase de jugador, y ahora lo vas a demostrar de otra forma diferente aunque juegues menos», manifestaba la mujer de Joaquín que, además, con sus palabras de apoyo, emocionaba a su marido. «Me estás emocionando carajota», reconocía el futbolista.